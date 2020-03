Hölderlins Sehnsuchtsort Jena

Kommt das Gespräch auf Friedrich Hölderlin, dann denken die meisten als erstes an Wahnsinn und den Hölderlinturm. An jenen Rundturm in Tübingen, in dem der Dichter und Philosoph mehr als 36 Jahre geistig umnachtet gelebt hat. Heute jährt sich Hölderlins Geburtstag zum 250. Mal. Für das Deutsche Literaturarchiv in Marbach und Partner Anlass, an den großen Jubilar mit 700 Veranstaltungen in ganz Deutschland zu erinnern. Auch in Thüringen sind Events geplant, gilt doch Jena als einer der Hölderlin-Orte.

„Jena war für den jungen Hölderlin ein Sehnsuchtsort“, sagt Thomas Schmidt, Koordinator des Jubiläumsjahres „Hölderlin2020“ am Marbacher Literaturarchiv und Kurator des neuen Hölderlinturms. Dort lebt und lehrt damals sein Idol Friedrich Schiller. Hölderlin ist nach dem frühen Tod von Vater und Stiefvater auf der Suche nach einem väterlichen Vorbild. Das sieht er laut Schmidt im elf Jahre älteren Schiller, der wie er aus Württemberg stammt. Schiller ist Ende der 1780er-Jahre eine Berühmtheit. Seine „Räuber“ hatten die Jugend ergriffen; seine spektakuläre Flucht aus Stuttgart ebenso für Aufsehen gesorgt.

Friedrich Schiller verhilft ihm zu einer Hauslehrerstelle

Hölderlin tut es ihm nach. Auch er verlässt Württemberg. Nach dem Besuch der Klosterschule in Maulbronn und dem Studium am Tübinger Stift hätte ihm die Theologenlaufbahn gedroht. Doch wenn es etwas gibt, dass er unbedingt vermeiden will, dann Pfarrer zu werden.

Tatsächlich ist es dann auch Schiller, der ihm einen Ausweg aus der Situation eröffnet. Der ältere vermittelt dem jüngeren Dichter eine Hauslehrerstelle bei Charlotte von Kalb im fränkischen Waltershausen. Die Zwei hatten sich in Ludwigsburg kennengelernt – während Schillers Kurzbesuch in der Heimat. Doch die Anstellung entwickelt sich wenig erquicklich. Hölderlins Schüler Fritz von Kalb bringt seinen Lehrer an die Grenzen: „Sein Zögling soll zwanghaft onaniert haben“, sagt der promovierte Literaturwissenschaftler Thomas Schmidt. Darüber hinaus legt Fritz „höchste Stumpfheit und Trägheit“ an den Tag, die Hölderlin auch gleich der gesamten Generation attestiert. Ihm graust vor der Zukunft, wenn er „die verkrüppelten, kleingeisterischen, rohen, anmaßlichen, unwissenden, trägen Jünglinge“ sieht, schreibt er in einem Brief.

Mit Fritz geht er im Herbst 1794 nach Jena. Nach einem kurzen Intermezzo in Weimar lösen Hölderlin und Frau von Kalb schließlich einvernehmlich das Anstellungsverhältnis. Der freigelassene Dichter kehrt ins Saaletal zurück.

„Jena ist zu dieser Zeit auf dem Weg zur wichtigsten Universität Deutschlands“, sagt Thomas Schmidt. Hier lehren Schiller und der Philosoph Fichte. Die Frühromantiker sowie die Philosophen Schelling und Hegel werden folgen. Hölderlin besucht die Vorlesungen Fichtes. Er trifft Schiller und hat zudem eine überaus unglückliche Begegnung mit Goethe: Beim ersten Besuch bei Schiller ist auch ein älterer Herr anwesend, den der junge Hölderlin weitgehend ignoriert. Als er später erfährt, dass es sich um Goethe gehandelt hat, ist er untröstlich. Doch so euphorisch er nach Jena aufbrach, so überstürzt verlässt er die Stadt wieder. Über die Gründe wird spekuliert: Möglicherweise waren es die übergroßen Schatten von Schiller und Fichte; vielleicht aber auch die Geburt einer unehelichen Tochter. Hölderlin soll in Waltershausen eine Beziehung mit einer der Hausangestellten begonnen haben. Zu jener Zeit, als er Jena verließ, gebar sie in Meiningen das Kind.

Wie dem auch sei, Jena habe Hölderlin entscheidende Bildungserlebnisse beschert, betont Schmidt. Auch mit seinem Meisterwerk, dem Roman „Hyperion“, ist er ein großen Stück weitergekommen. Schiller vermittelt ihm sogar seinen künftigen Verleger Cotta. Über das Saaletal schrieb Hölderlin: „Es gleicht unserem Neckarthale in Tübingen, nur dass die Jenischen Berge mehr Großes und Wunderbares haben.“

