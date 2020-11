Kunst-Weihnacht in der Geraer Galerie M1

Die Produzentengalerie M1 in Gera-Untermhaus, als solche dem Einzelhandel zugeordnet, darf unter Einhaltung aller Sicherheitskonzepte auch in diesem Jahr für die traditionelle Weihnachtsausstellung seine Türen am Mohrenplatz 1 öffnen. Vom 28. November bis 6. Dezember und nochmals am 11., 12. und 13. Dezember wird „24 x Kunst-Weihnacht“ zu erleben sein – coronabedingt wieder ohne Vernissage, aber immerhin als Verkaufsmöglichkeit für die Künstler und Einkaufsmöglichkeit für alle Kunstinteressierten.

Der Verein Kunstzone Gera hat seit seinem Bestehen im September 2008 die nunmehr 65. Verkaufsausstellung organisiert und dazu aktuelle Handschriften aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern eingeladen. 29 Künstler präsentieren diesmal ihre Kunst: Malerei, Radierungen, Glaskunst, Keramik, Bronzen, Postkarten, Schmuck und vieles mehr. Wieder sind Objekte auch für den kleinen Geldbeutel dabei, ebenso wie hochpreisige Werke. Mit Sven Schmidt, Winfried Wunderlich und Kathrin Buskies, mit der Künstlerfamilie Laser, mit Monika Pellkofer, Volkmar Kühn, Marita Kühn-Leihbecher und Nora Grawitter begegnen die Besucher bekannten und der Galerie schon lange verbundenen Künstlern. Viele von ihnen haben neue Arbeiten geschaffen, die sie nun erstmals der Öffentlichkeit zeigen können – in Zeiten, da vorerst keine Ausstellungen und Messen stattfinden dürfen. Aber auch neue Künstler werden in Gera gezeigt: So wird der Aurachtaler Georg Baier seine oft bissigen Zeichnungen und Objektbilder ausstellen – eine ganz besondere Entdeckung. Ebenfalls aus Nürnberg kommen wundervolle Kleinplastiken von Eva Mandok nach Gera. Die junge Hallenserin Sahra Deibele wiederum stellt eine Vielzahl ihrer dichten Radierungen vor und hat des Weiteren eine bemerkenswerte Emaillearbeit mitgebracht. Andreas Wuschansky aus Erfurt überrascht im hinteren Raum mit drei überdimensionalen Muscheln-Plastiken. Dagmar Zemke aus Chemnitz ist mit ihren ausdrucksstarken Farblinolschnitten vertreten, während Gabriele Just aus Hildburghausen eine ganz bezaubernde umfangreiche Sammlung ihrer witzigen Frosch-Karten mitgebracht hat. Kurzum, es lohnt sich, in der M1 zu stöbern, zu entdecken, vielleicht zu kaufen, Kunst wieder wahrzunehmen und die heimischen Künstler damit zu unterstützen. Ab Sonnabend bis 6. Dezember ist die Galerie täglich, außer montags, von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 13-17 Uhr geöffnet. Gleiches gilt nochmals vom 11. bis 13. Dezember.