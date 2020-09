Oper coronabedingt auf Abstand: „Wake up Son" vor dem Goethehaus beim Kunstfest Weimar gehörte zu den Kurzaufführungen. Welche Regeln 2021 gelten, weiß keiner. Deshalb wird zweigleisig geplant.

Weimar. Rolf C. Hemke hat mit seinem Team beim Weimarer Kunstfest in Coronazeiten ein Zeichen gesetzt. 2021 plant er zweigleisig.

Kunstfestintendant in Weimar: „Desinfektionsmittel ist Symbol unserer Zeit“

Das erste Kunstfest unter Coronabedingungen ist Geschichte. Rolf C. Hemke wird auch für das Weimarer Festival 2021 „zweigleisig fahren“. Sein Resümee: „Wir haben uns ins Kleinteilige multipliziert.“ Das heißt: Es gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen mit einem, allenfalls zwei oder drei Darstellern. Das „pandemiesichere Kernprogramm“ ging vor allem in der Alten Feuerwache in Weimar über die hohe Bühne. Selbst wenn ein zweiter Lockdown gekommen wäre, hätte das Publikum die eigens für dieses Kunstfest aktuell erarbeiteten Stück sehen können. Dann eben im Autokino nicht nur vom Fahrer- und Beifahrer-, sondern auch vom Rücksitz aus. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.