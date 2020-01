Am Freitag sind die fünf aus Schloss Friedenstein gestohlenen Altmeister-Gemälde in Berlin öffentlich vorgestellt worden. Noch am selben Tag kehrten sie nach Gotha zurück.

Kunstraub: Gemälde werden ab Montag in Gotha gezeigt

Gotha/Berlin 40 Jahre nach dem Gothaer Kunstraub hat der Fall ein glückliches Ende genommen. Am Freitagvormittag sind die fünf, in der Nacht zum 14. Dezember 1979 aus Schloss Friedenstein gestohlenen Altmeister-Gemälde in Berlin öffentlich vorgestellt worden.

Noch am selben Tag kehren sie in die westthüringische Kulturstadt zurück und werden dort ab Montag eine Woche lang im Herzoglichen Museum gezeigt. Die Bilder sind beschädigt, befinden sich aber laut Experteneinschätzung in einem relativ guten Zustand.

Ein „Lösegeld“ oder „Finderlohn“ wurde nicht bezahlt. Der Krimi um die Rückgabe der Bilder könnte noch ein juristisches Nachspiel zeitigen; die Berliner Kripo ermittelt.