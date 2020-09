Jana Hensel bei einer Lesung in der Gedenkst- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt.

Erfurt. Jana Hensel fordert in Erfurt mehr Aufmerksamkeit für ostdeutsche Themen.

Lesung in Erfurt: „Ohne Ostquote ändert sich nichts“

Mit ihrem Buch „Zonenkinder“ hat sie Mitte der 1990er ihre eigene Generation der Wende literarisch porträtiert. Vor zwei Jahren sinnierte sie mit dem Soziologen Wolfgang Engler in „Wer wir sind“ über die zwiespältigen Erfahrungen von Ostdeutschen im vereinten Deutschland. Schon da beschrieb die in Leipzig geborene Schriftstellerin und „Zeit“-Autorin Jana Hensel (Jahrgang 1976, Foto) ein Gefühl von Fremdsein und Migration, das viele Menschen zwischen Elbe und Oder empfänden, ohne dafür die Heimat verlassen haben zu müssen. In Buchform erscheint dazu demnächst auch ihr Dialog mit der Migrationsforscherin Naika Foroutan über Stereotype gegenüber Muslimen und Ostdeutschen („Die Gesellschaft der Anderen“).