Menschliche Knochen aus Indonesien in Gotha: Die Spur der Schädel

Sie lagern in einem abgeschlossenem Depotschrank, öffentliche Fotografien verbieten sich aus ethischen Gründen: Die Forschungsobjekte sind menschliche Schädel. Vor und 150 Jahren gelangten sie über niederländische Sammler in die herzoglichen Bestände auf Schloss Friedenstein, sie stammen aus dem heutigen Indonesien. Sehr viel mehr weiß man über sie nicht.

Welche Schicksale verbergen sich hinter ihnen, auf welchen verschlungenen Wegen gelangten sie nach Europa und was erzählen sie womöglich über koloniale Vergangenheit? Fragen, die nun ein internationales Forschungsprojekt beantworten soll, finanziert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. Eine anderthalbjährige Spurensuche mit unterschiedlichen Perspektiven, das Gothaer Projekt bringt Wissenschaftler aus Berlin, Bern und Indonesien zusammen.

Alter, Geschlecht, Herkunft, mögliche Verletzungen: Aus osteoanthropologischen Untersuchungen erhoffe man sich zunächst solche Informationen, erklärte Ethnologe Adrian Linder vom Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern in einer virtuellen Pressekonferenz, wie man eine solche Spurensuche beginnt. In niederländischen deutschen und indonesischen Archiven und Bibliotheken werde man nach schriftlichen Hinweisen suchen, die Zusammenhänge herstellen, auf Bezüge verweisen. Weitere Quellen sollen mündliche Überlieferungen sein.

Beschriftungen verorten einen Teil der Schädel nach Banjarmasin auf Borneo

Der Ursprung der mindestens 24 Schädel ist unterschiedlich. Beschriftungen verorten einen Teil von ihnen nach Banjarmasin auf Borneo, Mitte des 19. Jahrhunderts Schauplatz eines brutalen Kolonialkrieges. In den Kämpfen bezwangen die Holländer die einheimischen Dayak, im Übrigen auch mit Hilfe Schweizer und deutscher Söldner. Insofern kann die Geschichte der Schädel auch eine Facette der bis heute unterbelichteten deutschen kolonialen Vergangenheit erzählen. In der Region seien diese Ereignisse bis heute in der Erinnerung der Menschen lebendig, erzählte der aus Indonesien zugeschaltete Leiter des Instituts für Dayakforschung-21 in Palangka Raya, Marko Mahin. Man kenne Bäume, in denen Einschusslöcher auf die Kämpfe weisen, nicht selten würden Gewehrkugeln aufbewahrt. Er spricht sich dafür aus, die Schädel nach Indonesien zurückzuführen. Das sei auch für den Umgang mit dem Tod der verschiednen Religionen von Bedeutung.

Eine Rückführung, bemerkt dazu der Direktor der Friedenstein-Stiftung, Tobias Pfeifer-Helke, sei nicht Ziel des Projekts. Es soll Licht in das Dunkel der Geschichte bringen, die Herkunft der Schädel klären und wie sie am Ende in Gotha landeten.

