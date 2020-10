Schlösserstreit: Gotha bleibt außen vor

Gotha. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) will stattdessen die Forschungsbibliothek in die Friedenstein-Stiftung übernehmen, um sie zu profilieren.

Selbst eine thüringische Lösung im Schlösserstreit, wie sie jetzt die rot-rot-grüne Regierungskoalition angedacht hat, stößt in Gotha auf wenig Sympathie. Laut Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD, Foto), der zugleich als stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Schloss Friedenstein amtiert, hätte das „Barock-Universum“ auch in einer künftigen Stiftung Thüringer Residenzkultur in Rudolstadt keinen Platz. „Diese Lösung ist gut für all die kleinen Schlösser. Die Rolle Gothas muss eine Sonderrolle sein.“