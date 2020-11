Es geht um gute Unterhaltung – und ums wirtschaftliche Überleben. Es geht um Gustav Peter Wöhler und Ingo Appelt. Die Seilschaft und Götz Alsmann. Es geht ums Mut machen und darum, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen weit über Weimar hinaus: Festivalintendant Martin Kranz hat sich dazu entschlossen, im nächsten Mai und Juni ein Spiegelzelt-Programm mit vielen hier längst bekannten sowie geschätzten und einigen ganz neuen Künstlern zu wagen.

Damit wäre der Weimarer unter den allerersten Veranstaltern, die ein derart umfängliches Vorhaben im Jahr zwei von Corona wieder auf die Bühne stellen. Sicher? „Sicher ist in diesen Zeiten nichts, aber wir sind gut vorbereitet“, sagt Kranz. „Wir wollen mit unserer Entscheidung auch Hoffnung machen.“

Die Gastronomie wird in den großen Biergarten nach draußen verlegt

Das Köstritzer Spiegelzelt 2021 soll ein wenig sein wie früher – und doch wird es in mancherlei Hinsicht anders werden; schon wegen der Platzierung. Statt 550 stehen nur 280 Plätze zur Verfügung. „Für den Gast ist das luxuriös.“ Kranz schafft mit seinem Team im Zelt eine „Kaffeehaus-Situation“, in der dann beispielsweise Maybebop auftreten. Lisa Fitz, Sissi Perlinger oder Pe Werner. Dabei wird von Tisch zu Tisch, von Nische zu Nische der nötige Abstand gewahrt. Das Zelt ist gut zu lüften. „Wir sind klimatisch betrachtet praktisch draußen, offen und frei“, umschreibt er die Situation. Zudem werde weiter in die Lüftung investiert, macht Kranz klar. Alles in allem sorge das bei ihm für die „feste Überzeugung, dass wir stattfinden können“.

Gut zupass kommt ihm, dass er eigentlich schon im vergangenen Mai die Speisenversorgung ändern wollte – raus aus dem Zelt, rein in den davor errichteten Biergarten. Das neue gastronomische Angebot wird nun ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen Premiere haben. Die Gäste können vor Beginn der Vorstellungen unter freiem Himmel essen und trinken. „Mit Abstand – sicher und gut versorgt“, ehe etwa Rainald Grebe mit Band oder Willy Astor drinnen ihren Auftritt haben.

Für Kranz, der in diesem Jahr 50 wurde, geht es wirtschaftlich um mehr als eine Delle. Deshalb wird der Weimarer auch – wie viele seiner Veranstaltungskollegen – schauen müssen, was auf Bundes- und Landesebene an Mitteln fließt für den durch die Coronamaßnahmen entgangenen Umsatz. Die Ausgaben werden wegen des zusätzlich nötigen Personals und der Schutzmaßnahmen höher werden, während viel weniger Karten als sonst je Veranstaltung verkauft werden können. „Und wir können ja auch die Karten nicht zum doppelten Preis verkaufen. Das wäre absurd“, macht Kranz deutlich. Einspringen solle in solchen Fällen die öffentliche Hand. Er habe einen Antrag beim Bund laufen. Mit dem Land sei die ganze Branche im Gespräch, macht Kranz deutlich, der sich über sein eigenes Unternehmen hinaus für den Erhalt und die Förderung von Kunst und Kultur sowie der Kreativwirtschaft einsetzt. „Die Aufforderung lautet: Helft gerade den Privaten im Kulturbereich, die wegen Corona nicht alle Tickets wie gewohnt verkaufen können. Damit kämen wir in die Wertschöpfungskette zurück.“

Das Jahr 2020 war bitter. Kranz hatte bis Mitte März einen großen Erfolg vor Augen. Die meisten Karten waren verkauft. Dann musste er wegen des ersten Lockdowns allen Sängerinnen und Musikern, allen Comedians und Kabarettistinnen kurzfristig absagen. Die vorwiegend jungen Menschen, die bei ihm im Zelt arbeiten wollten, hatten plötzlich keinen Job mehr. Was blieb, waren die bereits aufgelaufenen Kosten. Im Frühsommer ließen die Corona-Schutzmaßnahmen keine Auftritte zu. 2021 soll mehr möglich sein. Darauf setzt der Intendant und Arbeitgeber: „Wir müssen stattfinden“, sagt Kranz. „Die zweite Saison ohne Saison würden wir nicht überleben. Das Festival zu machen ist aber auch ein großes wirtschaftliches Risiko“, macht Kranz das Spannungsfeld deutlich, in dem er sich bewegt.

Die Karten können bereits im Advent erworben werden

Ausharren und still sein, das entspricht so gar nicht seinem Naturell. Etwas machen – das hat einerseits finanzielle Gründe. Er werde von Künstlern geradezu angefleht, ihnen Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, macht Kranz deutlich. Bei manchem geht es schon jetzt an die Existenz. Kranz selbst geht davon aus, dass er über die Runden kommt, wenn 2021 unter – wenn auch erschwerten Bedingungen – eine Festivalsaison möglich wird. Er weiß, dass seine Helfer auf die Einkünfte während der Spiegelzeltzeit angewiesen sind. Andererseits geht es nicht nur ums Geld: Er höre immer wieder von treuen Gästen, wie wichtig es ihnen sei, sich auf einen Abend im Spiegelzelt zu freuen, auf das Wiedersehen mit Künstlern, auf Neuentdeckungen.

Nach so langer Kunst- und Unterhaltungsabstinenz stellt sich durchaus die Frage, wie groß die Angst der Menschen sein wird, wieder auszugehen. Und zwar unabhängig von der konkreten Gefahr an einem Veranstaltungsort. Für das Köstritzer Spiegelzelt verlässt sich Kranz nicht nur auf das Interesse der Menschen vom Eichsfeld über Eisenach bis nach Gera. „Wir werden deutschlandweit plakatieren. Wir werden 70.000 Programmhefte herstellen. Wir werden Anzeigen schalten.“ Und die Tickets wieder so anbieten, dass sie als Weihnachtsgeschenk im Advent gekauft werden können. „Auch das ist ein Stück Hoffnung. Wir zeigen: Es geht weiter. Da ist Licht.“ Aber wer weiß schon: Vielleicht gilt im Mai und Juni 2021 auch das Motto des Künstlers Bernhard Hoecker: „Morgen war gestern alles besser“, der erstmals im Spiegelzelt auftreten will…

Das Köstritzer Spiegelzelt beginnt am Donnerstag, 6. Mai, und dauert bis Sonntag, 20. Juni. Es wird am Freitag, 4. Dezember, um 11 Uhr vorgestellt: www.koestritzer-spiegelzelt.de Vorverkauf dann den über Ticketshop Thüringen und unsere Pressehäuser