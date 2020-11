Star der Gelehrtenwelt aus Thüringen

In seinem Bestsellerroman „Tyll“ lässt Daniel Kehlmann das Universalgenie Athanasius Kircher auftreten. Der aus dem thüringischen Geisa stammende Jesuit trägt unter anderem Schuld, dass der Vater von Kehlmanns Titelfigur Tyll Ulenspiegel wegen Ketzerei hingerichtet wird. Außerdem beschreibt ihn der Schriftsteller als Scharlatan, der etwa nach Norddeutschland reist, um Drachen zu erforschen.

Auch wenn der 1602 in der Rhön geborene Athanasius Kircher heute differenziert betrachtet wird, so war er doch in seiner Zeit der unumstrittene Star der Gelehrtenwelt – stets aktiv im Dienste des Papstes. Er war der erste Wissenschaftler, der von seinen Publikationen leben konnte.

Insgesamt schrieb Kircher um die 40 teils fulminant illustrierte Bücher. Sein Forschungsdrang war unermesslich, reichte von Ägyptologie über Magnetismus und Optik bis Alchemie, Medizin und Musik.

In Heiligenstadt unterrichtet er am Jesuitenkolleg

Zwar stellten sich viele seiner Theorien als falsch, mitunter auch bizarr, heraus, wie etwa seine Entzifferung der Hieroglyphen. Dennoch hat Kircher auch wissenschaftliches Neuland betreten. So untersuchte er als einer der ersten Krankheiten mit dem Mikroskop, identifizierte Mikroorganismen beziehungsweise „kleine Wesen“ als Pesterreger und schlug sinnvolle Hygienemaßnahmen vor.

Das Leben des Dorflehrer-Sohnes ist reich an Abenteuern: In seiner Kindheit, so schrieb er selbst, entging er viermal nur knapp dem Tod. Er sei in einen Mühlbach gefallen und unters Mühlrad gezogen worden. Ein anderes Mal geriet er beim Pferderennen unter die Hufe der Tiere. Auch eine Nacht mutterseelenallein im Wald auf einem Baum überlebte er unbeschadet, genauso wie einen gefährlichen Beinbruch beim Eislaufen. Ähnliche Kindheitserinnerungen tauchen auch in Kehlmanns Roman auf. Doch dichtet sie der trickreiche Autor seiner Titelfigur Tyll an.

Bevor Athanasius Kircher zum weltberühmten Gelehrten aufsteigt, kehrt er noch einmal auf heute thüringisches Gebiet zurück. Als Lehrer unterrichtet er am Heiligenstädter Jesuitenkolleg vorübergehend Mathematik, Hebräisch und Syrisch. Sein Weg dorthin gerät ebenfalls zum Abenteuer. Weil er seinen katholischen Glauben nicht verleugnen will, wird er von protestantischen Soldaten verprügelt und zum nächsten Baum geschleift. Dass er nicht aufgeknüpft wird, hat er einem der Soldaten zu verdanken, dem Kirchers Moral gefällt.

Forschungen in Rom

1635 wird er nach Rom an das Collegium Romanum berufen. Hier kann er sich den vielfältigsten Forschungen hingeben und baut mit dem Museum Kircherianum eine legendäre barocke Wunderkammer auf, die „sprechende Statuen, einen Vorläufer des Filmprojektors, den Schwanz einer Meerjungfrau, einen Stein des Turms von Babel und ein Perpetuum Mobile enthielt. So schreibt es John Glassie in seinem Buch „Der letzte Mann, der alles wusste. Das Leben des exzentrischen Genies Athanasius Kircher“.

Am Ende seines Lebens muss Kircher noch miterleben, wie sein Stern mit dem Aufkeimen der Aufklärung langsam zu sinken beginnt. Er stirbt am 27. November 1680 – vor 340 Jahren – und gerät in Vergessenheit. Erst seit dem 20. Jahrhundert wird sein Werk wieder entdeckt.