Tenor Björn Casapietra: Zwiespältig in Feier-Stimmung

Mühlhausen. Mit zwei Programmen in vier Konzerten tritt Björn Casapietra binnen der nächsten acht Wochen in Thüringen auf.

Der Tenor, TV-Schauspieler und Moderator, als Sohn des Dirigenten Herbert Kegel und der Sopranistin Celestina Casapietra in Genua geboren und in Ost-Berlin aufgewachsen, gastiert auf „Hallelujah“-Tournee in Mühlhausen, um seine Zuhörer auf die Adventszeit einzustimmen; bald darauf kehrt er mit „Christmas Love Songs“ zurück. In beiden Programmen kombiniert der Sänger Volkslieder aus aller Welt mit bekannten Melodien klassischer Komponisten. Wir sprachen mit ihm.