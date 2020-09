Generalintendant Kay Kuntze rockt zum Finale in Schutzanzug das Geraer Theater.

Gera. Das Theater Altenburg-Gera startet mit einer grandiosen Eröffnungsgala in eine besondere Saison. Erkenntnis des Abends: Die Pandemie-Beschränkungen schmälern den Besuch in keiner Weise.

In weißen Infektionsschutzanzügen und die E-Gitarren umgeschnallt rocken Intendant Kay Kuntze, Schauspieldirektor Manuel Kressin und Bassbariton Kai Wefer in Stones-Manier das Geraer Theater. Ihre großartige „Satisfaction“-Coverversion ist der finale Höhepunkt einer außergewöhnlichen Spielzeiteröffnungsgala am Samstagabend.