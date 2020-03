Theater Erfurt: Eine Spielzeit „Auf Abwegen“

„Das Haus“, bestätigte Guy Montavon am 28. Februar vor dem Arbeitsgericht Erfurt, „ist in einem Schwebezustand. Dieser Schwebezustand ist künstlerisch nicht gut, ist finanziell eine Katastrophe, ist nicht zukunftsweisend.“

Nachdem unserer Zeitung dies aufgriff, erklärt der Intendant nun zehn Tage später, auf seiner Pressekonferenz zur nächsten Spielzeit: „Zu keinem Zeitpunkt ist ein unsicherer Schwebezustand hier am Haus. Wir sind absolut organisiert, wir sind absolut vital, wir sind absolut arbeitsfähig, wir sind künstlerisch absolut in der Lage, unser Publikum zu bedienen.“

Dabei ist in der Zwischenzeit nichts passiert. Das Theater wartet auf die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichtes, das dem Kläger Adrian Müller Recht gab: Demnach hätte Montavon die zur nächsten Spielzeit ausgeschriebene Stelle des Generalmusikdirektors regelwidrig besetzt; das ganze Verfahren müsste wiederholt werden.

Für den amtierenden GMD, Myron Michailidis, den Montavon wider Erwarten und gegen das Orchestervotum verlängern will, ist das eine unangenehme Situation. Unter diesen Umständen mache er seine Arbeit aber sehr gut, sagen Musiker; er wahre Stil und Gesicht.

Amtierender GMD dirigiert fünf Sinfoniekonzerte und drei Opern

Und er tut, was noch seines Amtes ist: Er bereitet die nächste Saison vor, in der er selbst die Hälfte der Sinfoniekonzerte sowie drei neue Opernleiten soll. In welchem Vertragsverhältnis, bleibt abzuwarten.

So entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, wenn das Theater seine Saison 2020/21 „Auf Abwegen“ nennt und „besonderen Schicksalen“ widmet. Das geht konzeptionell auf die Eröffnungspremiere im großen Haus zurück: Verdis Vertonung der Kameliendame, die er „La Traviata“ nannte, also „Die vom Weg Abgekommene“.

Michailidis dirigiert diese Inszenierung des ehemaligen Cottbuser Intendanten Martin Schüler ebenso wie Puccinis „Manon Lescaut“, die Montavon zunächst in Monte Carlo herausbringt. In der Erfurter Version gibt im Mai 2021 die italienisch-amerikanische Sopranistin Jessica Rose Cambio ihren Einstand im Ensemble.

Montavon übernimmt auch eine der beiden Opern-Uraufführungen: Jeffrey Chings „Julie und Mao“, nach der Autobiografie der chinesischen Pianistin Chow Ching Lie, die als Dreizehnjährige zwangsverheiratet worden war und mit Dreißig nach Frankreich ging.

Montavon traf sie seiner Aussagen zufolge in Shanghai, wo seine Wagner-Inszenierung „Der fliegende Holländer“ zu sehen war, die nächstes Jahr für zwei Abende nach Erfurt zurückkehrt. Er sicherte sich demnach die Rechte am Buch „Die Sänfte der Tränen“. Der britisch-chinesische Komponist Ching brachte 2009 in Erfurt bereits seine Oper „The Orphan“ („Das Waisenkind“) heraus.

Peter Leipold, ehemals Assistent der Erfurter GMD Joana Mallwitz, hat den Kompositionsauftrag für die Oper „Mio, mein Mio“ nach Astrid Lindgren übernommen. Vor der Uraufführung im April 2021 erklingt im Sinfoniekonzert im kommenden Mai bereits eine Suite daraus.

Der aus Ungarns stammende Regisseur Balázs Kovalik inszeniert für Januar „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach, die jüngst er im nahen Weimar zu erleben waren. Und während das DNT im Oktober „Satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch“ als Familienoper von Elisabeth Naske herausbringt, zieht Erfurt nur eine Woche später mit einer Schauspielfassung des Michael-Ende-Buches nach.

Die „Studio.Box“ geht in eine zweite Spielzeit

Es gibt aber auch veritable Koproduktionen mit Weimar: Ester Ambrosinos Dante-Choreographie „Die göttliche Komödie“ (Tanztheater Erfurt) erlebt im Mai 2021 in der Landeshauptstadt ihre Uraufführung. Dort wird zuerst auch eine Inszenierung des DNT-Schauspielers Bastian Heidenreich zu sehen sein: Das Stück „Mongos“ von Sergej Gößner feiert in der „Studio.Box“ Premiere.

Dieser experimentelle Theaterraum geht in die zweite Saison, obschon er „von der Publikumszahl her noch nicht so belebt“ sei wie erhofft, so Montavon. Insgesamt meldet das Haus für das Geschäftsjahr aber stabil hohe Zahlen: wiederum über 191.000 Besucher.

Die Künneke-Operette „Der Vetter aus Dingsda“ und die Stanisław-Lem-Oper „Solaris“ von Michael Obst, Kompositionsprofessor in Weimar, stehen in der Box auf dem Plan. Schwarzhumorig bedient das Theater ab November auf der großen Bühne das Genre Musical, in Stephen Sondheims Version der Serienmörderfigur „Sweeney Todd“. Die Spielzeit endet unterdessen im Juli 2021 mit der Tschaikowsky-Oper „Die Jungfrau von Orleans“ auf den Domstufen.

Einige Positionen am Dirigentenpult im Orchestergraben sind auch deshalb noch unbesetzt, weil das Theater aktuell einen neuen ersten Kapellmeister sucht, als Nachfolger Samuel Bächlis. Auch hier, hört man, kommt der Intendant mit einem Kandidaten um die Ecke, den das Orchester nicht auf der Rechnung hatte.

Die Kommunikation mit den Musikern ist nachhaltig gestört. „In Absprache mit Orchestervorstand und Personalvertretung“, sagte Montavon zwar am Montag, „sind wir künstlerisch in der Lage, dieses Haus weiterzuführen.“ Nach Informationen unserer Zeitung hat es solche Absprachen aber bislang gar nicht gegeben.