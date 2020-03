Tuschezeichnungen und Kurz-Texte zu prominenten Verstorbenen

Nicht selten kursieren schon kurz nach dem Tod prominenter Menschen letzte Fotos durch die Medien, von jenen Schauspielern, Musikern, Künstlern und Menschen der Zeitgeschichte, die für manche sogar Teil des eigenen Lebens wurden. Aber was lässt sich also aus diesem letzten Bild zu Lebzeiten erkennen? Welche Geschichten erzählen sie und wie prägen sie das oftmals endgültige Image dieser Person?

Bilder von Paul Cézanne,Marlene Dietrich und Amy Winehouse

Anhand von letzten offiziellen Pressefotos, privaten Schnappschüssen und kolportierten Fälschungen umkreisen der Schriftsteller Mario Osterland (34) aus Erfurt und der Künstler Alexander Neugebauer (40) aus Gera diese Fragen in Wort und Bild. Ab Mittwoch, 4. März, und bis zum 6. Mai wird dazu die Ausstellung „final image“ in der Villa Rosenthal in Jena zu sehen sein. Ab heute ist das gleichnamige Buch „final image. Ein Album“ vom Kölner Verlag parasitenpresse auf dem Markt, Mitte März wird es auch auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt.

Von Anfang an ist das Kunstprojekt des Autors Osterland als Buch angedacht. Seit fünf Jahren sucht er dafür im Internet und in Fan-Foren gezielt nach jenem letzten Lebend-Bild eines Prominenten, betreibt dafür intensive Recherche und lässt die letzten Minuten, Stunden oder Tage jeder Person Revue passieren. Doch mal sind die gefundenen Bilder Schwarz-Weiß, mal bunt, mal ein Schnappschuss, mal kunstvoll. Rasch wird Mario Osterland klar, dass diese heterogene Darstellung als Buchform nicht geeignet ist, und er sucht nach einem Illustrator. Mit Hilfe des Jenaer Vereins Lese-Zeichen wurde er vor drei Jahren auf Alexander Neugebauer aufmerksam, schickte ihm die Fotos, damit er sie fortan künstlerisch interpretieren kann. Alexander Neugebauer legt sich auf einen Stil fest und wählt dafür Tusche mit seinem tiefen Schwarz und den vielen feinen Untertönen. Fortan zeichnet der Künstler wunderschöne Bilder von Persönlichkeiten wie Paul Cézanne, Marlene Dietrich, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Bob Marley. Es sind komprimierte, pointierte Zeichnungen, die markante Züge hervorheben und alles Unwesentliche ausklammern.

Ebenso arbeitet Mario Osterland mit seinen nebengestellten Texten, die meist eine halbe A4-Seite umfassen und als Zwischenform zwischen Lyrik und Prosa einzuordnen sind. Mal formuliert er in treffend-klarer Sprache eine klassische Bildinterpretation, mal sind es Anekdoten oder persönliche Assoziationen. So wird der Betrachter zum Zeugen im Augenblick des Unfalltodes, zunehmender Drogenabhängigkeit oder Magersucht eines sterbenden Stars gemacht. Es sind würdevolle Worte zu stilvollen Illustrationen. 30 Arbeiten haben die beiden in ihrem interdisziplinären Projekt zusammen geschaffen und in ihrem Buch vereint – 16 sind nun Teil der aktuellen Ausstellung in der Villa Rosenthal. Ein anderer Teil soll anlässlich der Literaturtage noch auf der Burg Ranis Mitte Juni zu sehen sein.

Zwischen den Zeichnungen vonProminenten gibt es ein Bärenbild

Zwischen all den Prominenten-zeichnungen sticht ein Bärenbild hervor. Es ist das angeblich letzte Foto, das der japanische Tierfotograf Michio Hoshino (1952-1996) in Kamtschatka geschossen haben soll. Danach soll er von eben jenen abgelichteten Braunbären getötet worden sein. Die Todesumstände stimmen, das Bärenbild passt jedoch nicht zur Geschichte und zum Todeszeitpunkt. Dennoch ist es Teil dieser besonderen Ausstellung geworden, „auch um zu zeigen, wie nachweislich Unwahrheiten in der Welt der Prominenten gestreut werden“, erklärt Mario Osterland. Zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch, 19.30 Uhr in Jena, sind beide Künstler anwesend.

Villa Rosenthal (Mälzerstraße 11) in Jena. Geöffnet Di 12-15 Uhr, Mi 12-19 Uhr, Do und Fr 10-15 Uhr. www.villa-rosenthal-jena.de