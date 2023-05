Wer ist Anne Will?

Talkshow Nachfolge für "Anne Will": ARD verhandelt mit Caren Miosga

Berlin. Anne Will hat ihre eigene Talkshow 16 Jahre lang moderiert, zum Jahresende ist Schluss. Die ARD hat wohl eine Nachfolgerin im Auge.

Die Talkshow von Anne Will am Sonntagabend gehört seit 16 Jahren zum quotenträchtigen Programm der ARD. Ende 2023 hört Anne Will auf.

Die ARD-„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) ist als mögliche Nachfolgerin im Gespräch. Der federführende ARD-Sender Norddeutscher Rundfunk (NDR) teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend mit: „Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten.“

Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Die 54-Jährige soll dem Bericht zufolge ab Januar 2024 neue Gastgeberin des ARD-Abend-Talks am Sonntag werden.

«Tagesthemen»-Moderatorin Caren Miosga mit Ernie (l-r), Bert und Grobi in der Kulisse der ARD-Nachrichtensendung. Foto: -/NDR/dpa

Anne Will: Weiterer "Tagesthemen"-Moderator war für Nachfolge im Gespräch

Wie die "Bild" berichtet, hat sich der Sender aber bereits auf Miosga festgelegt. Spätestens im Juni wolle das ARD-Führungsgremium die Personalie beschließen. Zuvor war auch Miosgas "Tagesthemen"-Kollege Ingo Zamperoni als möglicher Nachfolger Wills gehandelt worden.

Miosga moderiert seit 16. Juli 2007 die täglich ausgestrahlten "Tagesthemen", ebenfalls als Nachfolgerin von Anne Will. Seit 20. September 2022 ist sie die dienstälteste Moderatorin der Sendung und löste damit Ulrich Wickert als bisherigen Rekordhalter ab. Miosga stammt aus Südniedersachsen und ist die zweite Tochter eines Maurers und späteren Diakons. In ihrer Jugend gehörte sie zu einem Jazz-Dance-Ensemble. In Hannover war sie Sängerin einer Schlagerband mit dem Namen "Kurt und die Dillenberger". Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Anne Will will sich dem Vernehmen nach künftig einem anderen Talkformat widmen: Die 57-Jährige wolle "Salon-Gespräche mit Persönlichkeiten auf einer Theaterbühne" führen, heißt es. (fmg)