Warum Alexander Kluge den Friedenstein-Preis ehrt

Gothas Preis „Der Friedenstein“ geht 2020 an Alexander Kluge Der international renommierte Philosoph, Schriftsteller, Regisseur, Film- und Fernsehproduzent ist der neunte Preisträger.

Gotha. Die Preisverleihung findet am 19. Mai in der Schlosskirche auf Friedenstein statt. Kluge besucht zu diesem Anlass Stätten seiner Kindheit...

Alexander Kluge (88) erhält den Friedenstein-Preis der Stadt Gotha 2020. Sofern die Gesundheit es zulässt, will der berühmte Philosoph, Schriftsteller, Filmemacher und TV-Pionier am 19. September die westthüringische Kleinstadt persönlich besuchen und die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung aus den Händen des Oberbürgermeisters Knut Kreuch entgegennehmen. Für Kluge wird es eine Art Heimkehr. Denn hier, in Gotha, wurde der spätere Büchnerpreisträger vor mehr als 80 Jahren als Abc-Schütze eingeschult.