Weimarer Residenzschloss soll zur „Neuen Mitte“ der Klassik-Stiftung werden

Mit 1.018.323 Besuchern hat die Klassik Stiftung Weimar im Bauhaus-Jahr 2019 seit langer Zeit wieder die ominöse Schallmauer durchbrochen; allein 268.305 Gäste kamen ins neue Bauhaus-Museum. Im durchaus überschaubaren Veranstaltungsprogramm 2020 bilden Friedrich Nietzsche, eine Graphik-Ausstellung zu Deutscher Romantik sowie die neue Vortragsreihe „Weimarer Kontroversen“ die Schwerpunkte. Hinter den Kulissen arbeitet Präsidentin Ulrike Lorenz mit Verve daran, die Organisationsstruktur der Stiftung umzubauen und zu mobilisieren. Ihr Hauptaugenmerk aber muss sie auf die beiden großen Sanierungsprojekte im Residenzschloss und in Goethes Wohnhaus legen.

Lorenz, die gebürtige Geraerin, ist ein halbes Jahr nach offiziellem Amtsantritt in Weimar bei den Mühen der Ebene angelangt. Lange brennt nachts noch Licht in ihrem Büro. Einen Grund ahnt, wer bei der Jahrespressekonferenz am Mittwoch auf Nebenbemerkungen achtete: Da gestand die des Bauens mächtige Kunsthistorikerin, sie suche partout nach einer Lösung, um im Schloss eine zentrale Ausstellungsfläche in größerer Dimension zu ermöglichen. Dies also wäre ein künftig denkbarer Ort für prominente Sonderausstellungen. Das Schloss soll zur „Neuen Mitte“ der Stiftung ertüchtigt werden, ohne dass die Substanz der welterbegeschützten Klassik-Bastion einen Nachteil erlitte.

Goethes Wohnhaus macht Sorgen und Kopfzerbrechen

Ergo kniet Lorenz selbst über Bauplänen, Gutachten und Detailstudien, während die Sanierung im Ostflügel der Pracht-Immobilie schon läuft. Zugleich sorgt die Kulturfrau sich angesichts aktueller Unwägbarkeiten in der Landespolitik um die avisierte weitere 100-Millionen-Euro-Tranche, zu der der Freistaat die Bundesförderung hälftig kofinanzieren muss. Mit diesem Geld soll es ab 2024 weitergehen; Planungsziel und Prozesssteuerung muss Lorenz sich aber schon jetzt überlegen. Und das vom Amtsvorgänger ererbte Rahmennutzungskonzept sei als Grundlage nicht differenziert genug, sagt sie.

Ein Ähnliches an Lust und Leid ist’s mit dem dringlich sanierungsbedürftigen Goethe-Wohnhaus. An einem Konzept für das ursprünglich barocke Dichterdomizil laboriert Professor Wolfgang Holler, Generaldirektor Museen der Klassik-Stiftung, seit Jahren. Die Finanzierung des Gesamtprojekts ist vorerst offen; ebenso die Frage, wie man während der Bauzeit Goethe-hungrige Touristen befriedigt. Ob das angedachte virtuelle Goethehaus auf den Frauenplan kommt? Es wäre womöglich ein Pendant zu einem Portal, das nun als Schaufenster zur Schlosssanierung im Innenhof des Anna-Amalia-Studienzentrums entsteht. Binnen zehn Jahren will Lorenz mit Schloss und Goethehaus fertig sein. Weitere Termine nennt sie bewusst nicht.

So manches der aktuellen Vorhaben dient nur dazu, die Umbaupause zu überbrücken; zum Beispiel, dass der Renaissancesaal der historischen Anna-Amalia-Bibliothek bis Dezember 2021 „Cranachs Bilderfluten“ aufnehmen soll. Ebenso das diesjährige, notabene eilends vorbereitete Programm, insofern als es einen Vorgeschmack auf das künftige Wirkungsfeld der Stiftung gewährt. Lorenz will kulturelle und gesellschaftspolitische Diskurse anstiften, will über Herkunft und Zukunft vor- und nachdenken lassen, will die Stiftung national und global neu positionieren. Fürs erste macht dabei das per Stellenplan und Etat seit eh und je schwach ausgestattete Kolleg Friedrich Nietzsche die Avantgarde.

„Museum Neues Weimar“ als neuer Name in der Standort-Topografie

Helmut Heit, dessen solistischer Leiter, hat, um die Sanierung des durch Henry van de Velde innenarchitektonisch aufgewerteten Nietzsche-Archivs nebst neuer Dauerausstellung ab 28. März zu feiern, einen „Parcours der Moderne“ aufgestellt; Ausstellungen mit Kompositionen des Philosophen im Goethe- und Schiller-Archiv und einer Installation des Künstlers Via Lewandowsky im nun als „Museum Neues Weimar“ zu bezeichnenden Vormoderne-Kulturhort sowie Vorträge und weiteres münden in eine Gartenparty zu Nietzsches 120. Todestag am 25. August. Das ist so makaber wie angemessen. Doch zum besseren Termin, Nietzsches 175. Geburtstag im vorigen Oktober, hatten die Bauleute noch gar nicht angefangen.

Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters eröffneten „Weimarer Kontroversen“ führen zum Thema „Macht der Sprache“ Denker wie Martin Seel, Peter Sloterdijk und Manfred Osten, aber auch viel junges Volk nach Weimar. Die Jahresausstellung „Deutsche Romantik“ mit prominenter Graphik aus eigener Sammlung knüpft ab 28. August an die Pariser Exposition „Allemagne romantique“ an, allerdings mit einem Akzent bei Moritz von Schwind. Die ursprünglich zu Vorzeiten angedachte Schau über Doppelbegabungen fällt aus.

Auswärtige Gastspiele wie nach Paris oder Bonn will Ulrike Lorenz weiterhin unternehmen, spricht gar auf Nachfrage von außereuropäischen Projekten, nennt aber noch nichts Konkretes. Man ahnt: Ein erdenklicher Kooperationspartner wie das Goethe-Institut könnte als Türöffner in die große weite Welt dienen. – Und Anlauf für solch einen Sprung nimmt ein Mensch halt mit kurzen, dynamischen Schritten...

