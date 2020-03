Weimars Nationaltheater geht ins Cabaret

Willkommen! Bienvenue! Welcome! Bariton Uwe Schenker-Primus wird das als Conférencier singen, wenn das Nationaltheater Weimar zu Beginn der kommenden Spielzeit ins „Cabaret“ geht, das in John Kanders Musical zum Sinnbild des Lebens wird. Es spielt am Berliner Vorabend des Dritten Reiches und ist ein „Stück der Stunde“, so Chefdramaturgin Beate Seidel bei der Programmvorstellung, die ohne Intendant Hasko Weber stattfand; er tagte mit dem Präsidium des Deutschen Bühnenvereins.

Zuletzt in Gera und Altenburg sowie in Nordhausen gespielt, führt „Cabaret“ ab September in Weimar Schauspiel und Musiktheater zusammen, in einer Lesart des Türken Nurkan Erpulat, der 2019 fürs Kunstfest die Nationalversammlung re-inszenierte. Auch für Sally Bowles verpflichtet das DNT niemanden aus der Musicalbranche, sondern eine noch nicht öffentlich benannte Schauspielerin des Ensembles.

DNT-Schauspielerinnen verlangten nach größeren Aufgaben

So mag „Cabaret“ in vielerlei Hinsicht exemplarisch stehen für die aktuelle Situation des Hauses. Es spiegelt das „leistungsfähige Ensemble“, das laut Operndirektor Hans-Georg Wegner auch sonst nur vereinzelt auf Gäste zurückgreift. Es spiegelt die Auseinandersetzung mit den Schauspielerinnen, die laut Seidel verstärkt protagonistische Aufgaben fordern. Und es spiegelt das Spielzeitmotto „Offene Herzen“, ausgedacht als „Signal“, so Seidel, an eine Gesellschaft, die gerade immer weniger offenherzig zu werden scheint.

Es entspricht außerdem derart einer Willkommenskultur des Nationaltheaters, als dieses einen „kontinuierlichen Anstieg“ der Besucherzahlen verzeichnet, so Geschäftsführerin Sabine Rühl. Demnach kamen 2018/19 fast 194.000 Besucher in die Weimarer Programme; das wären 17.000 mehr als in der Spielzeit zuvor.

„Cabaret“ ist überdies eine jener Positionen, die für die Ausweichspielstätte Redoute geplant wurden, während das Zuschauerhaus hätte saniert werden sollen. Das ist nach dem von Bund und Land annoncierten Geldsegen verschoben worden, der für insgesamt 167 Millionen Euro eine mehrjährige Generalsanierung ermöglicht. Die muss erst mal geplant werden und beginnt nicht vor 2023.

„Wir wären dort viel populärer gewesen“, sagt Operndirektor Wegner über die Redoute am Stadtrand, in der man erfahrungsgemäß ein in Teilen anderes Publikum gehabt hätte.

Solchen Planungen, sofern sie nun ins Haupthaus übertragen wurden, verdankt sich auch Ulrich Plenzdorfs DDR-Klassiker „Die Legende von Paul und Paula“. Dafür verpflichtet man mit Brigitte Dethier bewusst eine westdeutsch sozialisierte Regisseurin; die Sechzigjährige ist noch bis 2022 Intendantin des Jungen Ensembles Stuttgart.

Historischer Deutschland-Bogen mit vier Produktionen

„Paul und Paula“, von denen man sich zum Spielzeitende, so Seidel, „einen guten Lauf“ verspricht, schließt zugleich einen historischen Deutschland-Bogen ab. Der beginnt im Programm mit „Cabaret“, chronologisch aber mit Thomas Manns „Buddenbrooks“, nicht in der gängigen Theaterfassung John von Düffels, sondern in eigener Bearbeitung. Christian Weise, längst so etwas wie der zweite Hausregisseur, will den Roman aus Frauensicht inszenieren: aus der von Antonie „Tony“ Buddenbrook.

Zum Bogen gehören zudem das Nachkriegsdrama „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert, den man vor dem Fronteinsatz 1941 in Weimar militärisch ausbildete, sowie Rainer Werner Fassbinders in die Wirtschaftswunderjahre hineinreichende „Ehe der Maria Braun“, die Hasko Weber inszeniert.

Jan Neumann, der feste Hausregisseur, inszeniert, in Koproduktion mit Mainz, seine neue Stückentwicklung „Letzte Gäste“, die komödiantisch auf Hinterbliebene nach Todesfällen schaut, und er gibt mit Bizets „Carmen“ zudem sein Operndebüt.

Erstaunlicherweise zum ersten Mal überhaupt gelangt Strawinskys faust-motivisch durchsetzte Oper „The Rake’s Progress“ in Weimar zur Aufführung. Zudem wagt das DNT Puccinis höchst selten vollständig gezeigtes Triptychon: „Il Trittico“ besteht aus drei Einaktern, von denen der komödiantische, „Gianni Schicchi“, der mit Abstand populärste ist.

Der „Schicci“-Stoff geht auf Dantes „Göttliche Komödie“ zurück, aus der Ester Ambrosino vom Tanztheater Erfurt eine Choreografie machen wird, die im Mai 2021 zunächst am Theater Erfurt herauskommt, vier Monate später dann in Weimar.

Neuer Generalmusikdirektor soll 2021 benannt werden

Carlo Goldinis eher götterspeisende Komödie „Der Diener zweier Herren“ will man derweil als Sommertheater 2021 im E-Werk servieren.

Mit der Opern-Uraufführung „Electric Saint“ von Stewart Copeland und Jonathan Moore, in der Nikola Tesla auf Thomas Alva Edison trifft, beginnen DNT und Kunstfest die nächste Spielzeit. Hier wie an anderen Positionen ist die musikalische Leitung zur Stunde noch ungeklärt. Dominik Beykirch wird nach dem Abgang von Stefan Lano endgültig erster Kapellmeister sein, ein zweiter wird noch gesucht.

Und ein neuer Generalmusikdirektor sowieso: Den wird man laut Orchesterdirektor Nils Kretschmer wohl Mitte 2021 gefunden haben. Die Kandidaten befinden sich zuvor unter den neun Gastdirigenten der Sinfoniekonzerte.