Awo-Kreisverband Erfurt lernt aus Fehlern

Der Minderheitsgesellschafter der krisengeschüttelten Thüringer Awo-Tochter AJS gGmbH meint es ernst mit dem organisatorischen und personellen Neuanfang: Die Kreisdelegiertenkonferenz des Awo-Kreisverbandes Erfurt verabschiedete am Donnerstag einen Leitantrag, der die Aufklärung der Vorgänge in der Führungsspitze und den Aufsichtsgremien der AJS als vordringlichste Aufgabe nennt. Zudem unterstützt das Papier die Forderung nach Offenlegung von Managergehältern in der Sozialwirtschaft.

In Zukunft soll es zudem ausgeschlossen sein, dass jemand eine Funktion im Vorstand des Kreisverbandes oder im AJS-Aufsichtsrat bekleidet, der gleichzeitig hauptamtlich beim Awo-Kreisverband und dessen Gliederungen beschäftigt ist. „Wir dürfen nie wieder in das alte Fahrwasser geraten“, begründet Vorstandsvize Jana Rötsch die notwendige Trennung von Amt und Mandat. Neue Satzung auf Sonderkonferenz im Herbst 2022 In einer Sonderkonferenz im Herbst 2022 will sich der Kreisverband zudem eine neue Satzung geben, die an das Awo-Verbandsstatut und den Awo-Governance-Kodex angepasst wurde. Ferner wurde der Vorstand zu Gesprächen darüber beauftragt, wie der Kreisverband künftig als Gesellschafter der AJS agieren wird. Sollte es zu einer Änderung in der Beteiligungsstruktur der AJS kommen, müsse dies vorab durch eine außerordentliche Kreiskonferenz beschlossen werden. Derzeit ist der Awo-Landesverband mit 65 Prozent Hauptgesellschafter, die restlichen 35 Prozent hält der Erfurter Kreisverband. Der Leitantrag enthält ferner einen Passus, wonach im Bereich der sozialen Arbeit Projekte akquiriert werden sollen, um den Kreisverband Erfurt breiter aufzustellen. Perspektivisch sei es notwendig, eine Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbeitern einzurichten. Von der bisherigen Geschäftsführerin Lieselotte Keil hatte sich der Kreisverband Ende Mai nach der Teilnahme Keils an einem sogenannten „Hygienespaziergang“ an der Seite von Rechtspopulisten getrennt. Neuanfang wird auch personell untersetzt Bei der Neuwahl des Vorstands wurden Thomas Trier (Vorsitzender) sowie Jana Rötsch und Hannes Mackowiak (als Stellvertreter) im Amt bestätigt. Das Trio war nach dem Rückzug der bisherigen Kreisvorsitzenden Elvira Diebold und ihres Stellvertreters Alexander Minar bereits im Sommer gewählt worden, um den Neuanfang auch personell zu untersetzen. Den Vorstand komplettieren Evelin Schmidt, Jörg Neigefindt, Petra Poppe und Falko Schmidt als Beisitzer sowie Wolfgang Gäbler und Kirsten Breuer als Revisoren an. Mit Petra Poppe ist damit nur noch ein Mitglied des früheren Vorstands in dem Gremium vertreten. Als Zeichen der neu gelebten Transparenz soll jetzt der Revisionsbericht allen 32 Delegierten zur Verfügung gestellt werden.