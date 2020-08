Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16-jähriger Moped-Fahrer kollidiert mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bienstädt kollidierte ein 16-jähriger Moped-Fahrer mit einem Auto. Laut Polizeiangaben fuhr der 16-Jährige in Begleitung einer gleichaltrigen Mitfahrerin in der Straße am Obertor entlang, als ihm hier ein 40-jähriger Autofahrer entgegenfuhr. Der Moped-Fahrer, der zu weit links gefahren sein soll, kollidierte mit dem Pkw.

Dabei wurden der 16-Jährige und seine Mitfahrerin leicht verletzt.