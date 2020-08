Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

25-Jähriger attackiert Familie mit Messer

Ein 25-Jähriger griff am Donnerstagabend in Arnstadt zwei Jugendliche und ihre Mutter mit einem Messer an. Nach Angaben der Polizei waren die 17-Jährigen und ihre Mutter auf dem Heimweg, als sie auf Höhe einer Gartenanlage an der Gothaer Straße verbal angegriffen wurden. Der 25-jährige Täter habe den beiden Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und sei daraufhin geflüchtet.

Nach kurzer Zeit ist der Täter laut der Polizei mit einem Messer bewaffnet zurückgekehrt und bedrohte erneut die Jugendlichen sowie nun auch ihre Mutter. Einen der Jugendlichen verletzte der Mann am Arm.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau und die Kriminalpolizei Gotha haben die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Sie bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter liefern können, sich bei den Polizeistationen in Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 oder bei der Kriminalpolizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 zu melden.