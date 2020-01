Erfurt. Blutig endete Samstagnacht ein Trinkgelage von drei Personen in Erfurt-Gispersleben.

3,8 Promille im Blut: Trinkgelage endet blutig

Wie die Polizei in Erfurt am Montag mitteilt, ging in der Samstagnacht ein Notruf bei ihr ein, der „lediglich Rückschlüsse auf eine verletzte Person im Ortsteil Gispersleben zuließ“.

Vor Ort trafen Polizei und der hinzugerufene Rettungsdienst auf eine 39-jährige Frau und deren drei Jahre älteren Bekannten. Offensichtlich hatten beide den Abend feucht-fröhlich verbracht, bis ein weiterer Bekannter die Situation kippen ließ. Denn beide Männer gerieten derart aneinander, dass letztlich die Fäuste zwischen den beiden hin- und herflogen. Dabei fügten sich beide, laut Polizei, blutige Gesichtsverletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten.

Da durchgeführten Atemalkoholtests bei allen drei Personen ergab Werte zwischen 2,3 und 3,8 Promille. Nach eigener Aussage war es den Polizisten vor Ort nicht möglich zu klären, wie der Abend so eskalieren konnte.

Für den 42-Jährigen ging es nach seiner Behandlung im Krankenhaus gleich weiter in die nächste Justiz-Vollzugsanstalt. Gegen den Mann lagen gleich mehrere Haftbefehle vor.