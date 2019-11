36-Jähriger stirbt an Tunneleinfahrt bei Suhl - Unfallursache unklar

Suhl. Ein 36-Jähriger ist am frühen Montagmorgen an der Einfahrt in den Tunnel Berg Bock ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch völlig unklar.

Auf der A71 bei Suhl ist in der Nacht zu Montag ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen gestorben. Der Mann, der an der Einfahrt in den Berg Bock-Tunnel in Richtung Sachsen-Anhalt umkam, sei am frühen Morgen identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Mann mit einem Mercedes-Transporter nach rechts von der Straße abgekommen und auf eine Betonleitplanke aufgefahren. Der Transporter wurde dadurch von der Straße geschleudert und prallte gegen die Tunnelportalwand. Der Fahrer, der allein im Transporter saß, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, ist aktuell unklar.

Die A71 blieb für etwa eine Stunde in Richtung Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) gesperrt. Die Bergungsarbeiten wurden am Morgen beendet und die Strecke wieder freigegeben.

Der zweispurige Tunnel Berg Bock ist mit seinen 2738 Metern Länge einer der zehn längsten Straßentunnel in Deutschland.

