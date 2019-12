Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

37-Jähriger nach Dachstuhlbrand in Erfurt verstorben

Der am 13. Dezember bei einem Brand in Erfurt schwer verletzte 37-jährige Hausbewohner ist nach seinen schweren Verletzungen verstorben. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Der Mann hatte sich nach dem Brand in seiner Wohnung in der Rembrandtstraße zunächst auf das Dach gerettet, wo er später durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen werden konnte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik, wo er am Freitag seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei hatte beim Großbrand wertvolle Zeit verloren, weil Straßen zugeparkt waren.

Für die Familie des Brandopfers wurde eine Spendenaktion gestartet.

Rauchwolke über Erfurt: Mann bei Brand schwer verletzt Rauchwolke über Erfurt: Mann bei Brand schwer verletzt Bei einem Wohnhausbrand in Erfurt ist am Freitag eine Person schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 41 Bewertungen

