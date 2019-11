Bei Bauarbeiten ist am späten Dienstagnachmittag am Bahnhofsgelände in Meiningen eine 500 Kilo schwere, amerikanische Fliegerbombe gefunden worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

500 Kilo schwere Fliegerbombe auf Bahnhofsgelände in Meiningen gefunden

Bei Bauarbeiten ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr am Bahnhofsgelände in Meiningen in der Berliner Straße ein 500 Kilo schwerer Bombenblindgänger gefunden. Dabei handele es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit Heck- und Kopfzünder, letzterer sei stark deformiert.

Wie das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am Dienstagabend mitteilte, gehe derzeit keine Gefahr von der Fliegerbombe aus: „Es besteht kein Grund zur Panik. Experten eines Kampfmittelräumdienstes halten eine Evakuierung ab morgen für ausreichend.“ Am Mittwochmorgen sollen Anwohner im Umkreis von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Die Evakuierung werde gemeinsam von Stadt, Landratsamt, Feuerwehr und Polizei vorbereitet und wird am Mittwoch gegen 9 Uhr beginnen.

Laut Landratsamt werde damit gerechnet, dass Bürgerinnen und Bürger frühestens nach zehn Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. „Erst wenn Polizei und Feuerwehr abgesichert haben, dass sich keine Menschen mehr in der Evakuierungszone befinden, beginnen die Experten mit dem Entschärfen der Bombe.“

Experten vom Kampfmittelräumdienst sind bereits an der Fundstelle im Einsatz. Ein Wasserschneidgerät ist zum Entschärfen angefordert worden. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt worden.

Die Berliner Straße hinter dem Bahnhofsgelände, sowie die Leipziger Straße bis zum Theater sollen gesperrt sein. Erst dahinter ist die Straße Richtung Volkshaus wieder freigegeben.

Weitere Blaulichtmeldungen