Eine Achtjährige ist bei einem Brand in Grimma ums Leben gekommen. Ihre Mutter kam ins Krankenhaus, wo sie wenig später verstarb. Der siebenjährige Bruder wurde lebensgefährlich verletzt.

Mutter und Tochter sterben bei Wohnungsbrand - Siebenjähriger lebensgefährlich verletzt

Grimma. Bei einem Feuer in einem Wohnblock im sächsischen Grimma sind eine Frau und ihre achtjährige Tochter ums Leben gekommen. Die 32-Jährige starb am Montag im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor war die acht Jahre alte Tochter der Frau gestorben. Der siebenjährige Bruder des Mädchens wurde bei dem Feuer lebensgefährlich verletzt, ein Zwölfjähriger konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Ursache war zunächst unklar.

Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung von Ärzten behandelt.

