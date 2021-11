Am Bahnhof verliert sich Spur: 15-Jährige wird in Wernshausen vermisst

Schmalkalden/Wernshausen. So beschreibt die Polizei die Jugendliche.

Seit Montag, dem 15. November, wird die 15-jährige Lea Baulesch aus dem Kinderheim in Wernshausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen vermisst. Sie verließ laut Polizei in den Mittagsstunden die Einrichtung und wurde nach bisherigen Ermittlungen gegen 14 Uhr letztmalig am Bahnhof in Wernshausen gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Lea wird wie folgt beschrieben

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

15 Jahre,

ca. 1,60 m groß,

kräftige Gestalt,

bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit der Aufschrift "Nike",

weißen Turnschuhen und

einer hellblauen Hose.

Die Vermisste. Foto: Polizei

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Meiningen unter 03693/591-0 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen