Arnstadt. Diebstähle und Unfälle - die Polizei im Ilm-Kreis hat einiges zu tun bekommen.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in Ilmenau in die Räumlichkeiten einer Ergotherapie in der Krankenhausstraße eingedrungen und haben dort Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, liegt die Tatzeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7.40 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau zu melden unter Telefon: 03677/601124 (Bezugsnummer: 0019705/2024).

Unbekannter dringt in Haus ein und wird von Zeugin überrascht

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, überraschte eine Zeugin den Mann, sodass dieser mit einem schwarzen Mountainbike in unbekannte Richtung floh. Er kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, schlank, hellhäutig, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit grauen Flecken und einer schwarzen Mütze. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon: 03677/601124 (Bezugsnummer: 0019955/2024) entgegen.

Auto rutscht von Abschleppfahrzeug gegen Hausfassade

Ein Schaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro ist am Montag in Stützerbach entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Abschleppfahrzeug ein Auto aufgeladen, welches sich dann aus unbekannter Ursache von dem Abschlepper löste und rückwärts gegen eine Hausfassade rutschte. Personen wurden nicht verletzt.

Geparktes Auto von Bus beschädigt

Bei einem Unfall im Bereich Bahndamm in Ilmenau ist am Dienstagmorgen ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 57-Jähriger seinen Peugeot gegenüber dem Busbahnhof geparkt, den ein 40-Jähriger Busfahrer anfahren wollte. Dabei streifte der Busfahrer mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto. Personen verletzten sich nicht.

Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße in Ilmenau haben ein oder mehrere Unbekannte ein Mountainbike sowie ein E-Bike im Gesamtwert von circa 4000 Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben von Dienstag handelt es sich um ein blaues E-Bike der Marke „Scott“ vom Typ „Aspect e Ride“ und ein graues Mountainbike der Marke „Scott“ vom Typ „Scale 965“. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. Januar, 10 Uhr und Montag, 12.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon: 03677/601124 (Bezugsnummer: 0019120/2024) entgegen.

red