Großengottern. Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einer Kirche in Großengottern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der Brand im Altarbereich ausgebrochen sein. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz gewesen.

Bisher könne ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Am Mittwoch sollen Kriminaltechniker zur Ursache ermitteln. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 50.000 Euro geschätzt.

