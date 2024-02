Sondershausen. Im Sondershäuser Ortsteil Jecha gab es am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz.

Nach ersten Informationen wurde die Feuerwehr wegen eines Dachstuhlbrandes in der Mittelstraße alarmiert. Auf einem Grundstück war ein Holzstapel in Brand geraten.