Hain. Drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen Nordhausen und Sondershausen verletzt worden. Darunter war auch eine schwangere Frau.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Montagabend auf der B4 zwischen Nordhausen und Sondershausen drei Menschen verletzt worden. Eine 23-jährige Skoda Fahrerin fuhr gegen 17.20 Uhr von Hain in Richtung B4. Dort wollte sie nach links in Richtung Nordhausen auf die B4 auffahren.