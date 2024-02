Unstrut-Hainich-Kreis. Tragödie von Bad Langensalza verändert Leben von Familien. Eltern stellen im Gerichtssaal Fotos ihrer verstorbenen Kinder auf. Angeklagter räumt Vorwürfe ein. Gutachter kann Unfall rekonstruieren.

„Es wird emotional sehr hart werden“, sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Richel zu Verhandlungsbeginn. Seit Mittwoch muss sich am Amtsgericht Mühlhausen ein 35 Jahre alter Mann aus dem Eichsfeld verantworten, der laut Staatsanwaltschaft Mühlhausen Schuld am Tod von sieben Menschen sein soll, darunter fünf Jugendliche im Alter von 19 Jahren, ein 60-Jähriger und ein 44-Jähriger. Der Verkehrsunfall am 1. April 2023 auf der Ortsumfahrung Bad Langensalza ist einer der schrecklichsten auf Deutschlands Straßen seit Jahrzehnten. Die Eltern der verstorbenen Opfer hatten Fotos ihrer Kinder vor sich aufgestellt. Die Angehörigen treten als Nebenkläger auf. Für sie war es zehn Monate nach der Tragödie erneut ein schwerer Gang.