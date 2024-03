Meiningen. Seit den frühen Mittwochmorgenstunden durchsucht die Polizei mehrere Objekte in Südthüringen. Dabei sind mehrere Männer festgenommen worden.

Im Zuge von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Meiningen im Bereich Betäubungsmittelkriminalität werden am Mittwoch seit den frühen Morgenstunden mehrere Objekte in Meiningen durchsucht. Zahlreiche Einsatzkräfte der Thüringer Polizei sind an den Durchsuchungen unter Leitung der Kriminalpolizei Suhl beteiligt.

In der Anton-Ulrich-Straße/Nonnenplan und der Georgstraße in der Meininger Innenstadt sowie in einer Gartenanlage sind zwei durch das Amtsgericht Meiningen erlassene Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren vollstreckt worden. Zudem erfolgte die vorläufige Festnahme von weiteren drei Männern im Alter von 22, 30 und 42 Jahren.

