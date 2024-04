Auch die Eichsfelder Polizei beteiligte sich am Speed-Marathon 2023. Polizeihauptmeister Thomas Kullmann (rechts) und Polizeihauptkommissar Stefan Lachmann kontrollierten die gefahrene Geschwindigkeit in der Heiligenstädter Petristraße. Am 19. April findet der nächste Blitzermarathon statt. © Funke Medien Thüringen | Eckhard Jüngel