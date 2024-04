Eisfeld. Im Landkreis Hildburghausen kam es am Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger sein Leben verlor.

Ein 18-Jähriger war am Sonntagabend von Sachsenbrunn nach Eisfeld im Landkreis Hildburghausen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam. Wie die Polizei am Montag mitteilte, prallte er dabei gegen eine Gruppe und Bäumen.

Dabei zog sich der 18-Jährige derart schwere Verletzungen zu, sodass der noch an der Unfallstelle starb. Warum er von der Straße abkam, ist bisher noch unklar.

