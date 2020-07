Bei Starkregen ist es am Mittwochnachmittag auf der A73 bei Eisfeld zu einem schweren Unfall gekommen.

Eisfeld. Bei Starkregen haben sich am Mittwoch zwei Unfälle auf der A 73 bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ereignet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfälle bei Starkregen auf A 73 – drei Verletzte

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, ereignete sich auf der A 73 ein schwerer Unfall. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, sei ein Mann zwischen Eisfeld-Süd und Eisfeld-Nord mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht.

Laut den Angaben führte vermutlich Starkregen zu dem Unfall. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Zweiter Unfall auf der Gegenfahrbahn

Kurze Zeit später kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Unfall. Dort war ein Transporter in Richtung Schleusingen unterwegs, als er nach der Anschlussstelle Eisfeld-Süd in die Mittelleitplanke krachte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer offenbar durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die beiden Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Rettungsmaßnahmen kam es in beiden Richtungen auf der A 73 zu Verkehrsbehinderungen.