Schmalkalden. Eine Rentnerin ist in Schmalkalden auf den sogenannten „Enkeltrick“ hereingefallen und übergab einem Unbekannten 16.000 Euro. Zu spät kam ihr die Sache seltsam vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrüger ergaunert mit „Enkeltrick“ 16.000 Euro von Rentnerin

Erneut hat ein Betrüger im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit dem sogenannten Enkeltrick eine hohe Geldsumme erbeutet. Der Unbekannte habe die Rentnerin aus Schmalkalden am Montag angerufen und behauptet, Polizist zu sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er überredete sie, 16.000 Euro abzuheben, weil derzeit so viel Falschgeld im Umlauf sei. Die Frau übergab dem Unbekannten das Geld. Erst später kam ihr den Angaben zufolge die Sache seltsam vor und sie erstattete Anzeige. Sie konnte den Täter jedoch nicht beschreiben.

Bereits am Freitag hatte ein Betrüger einer 64-Jährigen in Meinigen mit einer ähnlichen Masche 50.000 Euro abgeluchst. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, war zunächst unklar.

Weitere Nachrichten zum Thema: