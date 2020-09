Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall in Goßwitz schwere Verletzungen (Symbolbild).

Goßwitz. Ein 31-Jähriger aus Goßwitz musste nach einem Unfall in seiner Werkstatt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Jena geflogen werden.

Blechpresse kippt auf Mann in Goßwitz – 31-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in seiner privaten Werkstatt in Goßwitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden.

Der 31-Jährige habe in seiner Werkstatt versucht, eine Blechpresse umzustellen. Dabei sei ein Teil der schweren Maschine nach vorn auf den Mann gekippt, berichtet die Polizei.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Jena geflogen.