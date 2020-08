Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in der Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis aus (Symbolbild).

Brand in Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis

Im Bunker einer Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr sei mehrere Stunden im Einsatz gewesen, um den Schwelbrand mit einem Schaumteppich zu löschen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Meiningen auf Anfrage.

Der Brandherd sei in den Müllmassen nicht leicht zu finden gewesen.

Verletzt wurde nach den Angaben niemand. Es seien auch keine Schadstoffe infolge des Brands in die Umwelt gelangt.

Zur Höhe des Schadens könnten noch keine Angaben gemacht werden. Sie seien wahrscheinlich nicht so groß, weil nur der Müllbunker betroffen war, sagte der Sprecher.

