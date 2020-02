Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brandstiftungen: Pyromanen extrem selten für Brände verantwortlich

In letzter Zeit häuften sich in Thüringen die Brandserien: Im Dezember wurde ein ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er in Großenstein bei Gera diverse Feuer gelegt hatte. Im Eichsfeld wird ebenfalls ein junger Feuerwehrmann verdächtigt, für mehrere Brände verantwortlich zu sein. Die Geraer Polizei gründete vor ein paar Wochen eine Ermittlungsgruppe, um eine örtliche Brandserie aufzuklären. Und auch in Jena hatte es immer wieder im Umkreis der Lobdeburg gebrannt. Wir sprachen mit Ralf Sternitzke, dem Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie in Stadtroda, über mögliche Gründe.

Herr Sternitzke, wie oft wird Pyromanie bei Brandstiftern diagnostiziert? Der Begriff Pyromanie wird von vielen Fachleuten sehr kritisch gesehen wird. Geprägt wurde er vom französischen Psychiater Esquirol schon im 19. Jahrhundert. Warum haben forensische Psychiater wie Sie ein Problem mit dem Begriff? Man darf Pyromanie nicht mit Brandstiftung gleichsetzen. Die Diagnose Pyromanie wird extrem selten gestellt. Ich hatte noch keinen Fall. Sie fällt laut Internationaler Klassifikation psychischer Störungen unter „Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“. Dazu zählt auch die Kleptomanie, also das pathologische Stehlen. Da steht die Frage ebenfalls im Raum, gibt es dieses Krankheitsbild überhaupt? Ralf Sternitzke ist Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda. Er erstellt auch psychiatrische Schuldfähigkeits-Gutachten für Gerichtsverfahren. Foto: Asklepios-Fachklinikum Was wären denn die Symptome der Pyromanie? Es wird beschrieben, dass vor der Brandlegung eine enorme Anspannung bestünde, die sich mit dem Brand und dem Eintreffen von Feuerwehr und Rettungskräften entspannt. Zugleich tritt eine innere Befriedigung ein. Diese Symptomatik könnten Sie bei jedem finden: Wenn ich angespannt bin und plötzlich meine Kaffeetasse wegschmeiße, dann habe ich möglicherweise danach auch eine Befriedigung. Die Anspannung ist weg und ich fühle mich wohler, weil ich den Frust losgeworden bin. Aus diesem Grund haben wir doch sehr starke Zweifel. Welche Gründe haben dann Brandstiftungen? Es gibt motivorientierte und krankheitsbedingte Brandstiftungen; wobei erstere häufiger auftreten. Ein Grund kann zum Beispiel die Gewinnmotivation sein: Immobilien gehen in Flammen auf, um die Versicherungssumme zu kassieren. Auch zur Verdeckung von Straftaten werden Feuer gelegt, etwa bei Mord. Es gibt politische Motive, wenn Ausländerheime durch Rechtsradikale in Brand gesetzt werden. Nicht zu vergessen die Taten aus reiner Lust und Freude, ohne dass die Schuldfähigkeit beeinträchtigt ist; ausgeübt von antisozialen, dissozialen Menschen. Welche psychischen Störungen können Brandstifter haben? Da haben wir sehr häufig schizophrene Patienten, die im Rahmen ihrer Wahnvorstellungen oder akustischen Halluzinationen befehlsgebender Stimmen dazu aufgefordert werden, einen Brand zu legen. Das zweite sind organische Wesensveränderungen, etwa beim Alkoholentzugsdelier oder nach Schädel-Hirnverletzungen. Aber auch Alkohol- und psychotrope Substanzen, Demenzen und Intelligenzminderungen können Menschen zu Brandstiftern werden lassen. In der Regel ist bei all diesen Diagnosen die Schuldfähigkeit eingeschränkt oder aufgehoben. Wo würden wir denn die zündelnden Feuerwehrleute einordnen? Es gibt Persönlichkeitsauffälligkeiten und -störungen, die verbunden sind mit einer Störung der Impulskontrolle. Oftmals sind es emotional instabile Menschen, zum Beispiel Borderline-Persönlichkeiten oder sehr selbstunsichere, unzufriedene Persönlichkeiten, die Schwierigkeiten im sozialen Leben und andere Probleme haben, etwa im Job. Wenn bei diesen Menschen Frust aufkommt, können sie dazu neigen, durch das Mittel des Feuers ihren Frust abzureagieren, mitunter auch unter dem Einfluss von Alkohol. Es geht ihnen dabei darum, in eine Situation zu gelangen, gebraucht zu werden, wichtig zu sein, vielleicht sogar Leben zu retten und damit ein Held zu sein. Diese Personen sind voll schuldfähig. Warum betrifft es vor allem junge Männer? Frauen neigen eher zu Autoaggressionen, dass sich zum Beispiel Borderline-Persönlichkeiten selbst verletzen. Männer leben Aggressionen eher nach außen aus. Kann man pathologische Brandstifter heilen, dass man sie aus der forensischen Psychiatrie zurück in die Gesellschaft entlassen kann? Teilweise ja. Schizophrenie kann man beispielsweise sehr gut mit Medikamenten behandeln. Gibt es Möglichkeiten, Brandstiftungen vorzubeugen? Neben den gängigen Präventionsangeboten von Polizei und Feuerwehr lässt sich generell sagen: Die Zugänglichkeit von Drogen wie Chrystal Meth hat sich in den letzten zehn Jahren stark erhöht. Das ist eine dramatische Entwicklung, denn der frühe Konsum hat starke Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Hier sollte die Prävention in der Schule frühzeitig einsetzen. Und hinsichtlich unserer Gesellschaft wäre es wohl das Beste, wenn die Menschen zufriedener werden würden, dass sie auch mal reflektieren, mir geht’s doch ganz gut. Dann braucht man auch keine Pillen.