Altenburg. Der Dieb in Altenburg nutzte seine Gelegenheit, als der Fahrer sein Lieferfahrzeug für einen kurzen Moment verließ.

Dieb in Altenburg klaut Rucksack von Beifahrersitz

Ein Dieb hat am Donnerstagmorgen vor einem Supermarkt in Altenburg einen Rucksack vom Beifahrersitz eines Lieferwagens gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, habe der 34-jährige Fahrer des Lieferfahrzeugs gegen 7 Uhr kurz vor dem Laden in der Kauerndorfer Allee abgestellt.

Der Dieb habe die kurze Abwesenheit des Mannes genutzt und den Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen und sei unerkannt gegangen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Altenburg unter Telefon 03447 / 4710 entgegen.