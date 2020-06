Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebe attackieren Laden auf Krämerbrücke mit 30-Kilo-Stein

Münz-Sammler hin oder her, was zwei Männer in der Nacht zum Donnerstag auf der Krämerbrücke in Erfurt angerichtet haben, ist alles andere als Lustig. Mit einem 30 Kilo schweren Stein haben die Unbekannten die Scheibe eines Münzfachgeschäftes eingeschlagen. Laut Polizei erbeuteten sie mehrere alte Uhren und Münzen im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro.

Münzfachgeschäft auf Krämerbrücke angegriffen

Da ist es kein Wunder, dass den Besitzern des kleinen Krämerladens nichts weiter bleibt, als den Einbruch mit viel Ironie zu kommentieren. In einem Facebook-Post machen sich die Händler Luft und beschreiben den Angriff als ein „etwas seltsames Einkaufsverhalten“. „Völlig außerhalb unserer Öffnungszeiten, nachts zwischen 2 und 3 Uhr, haben sich die beiden mit Kapuzen-Shirts Gekleideten gleich für die gesamte Auslage unseres Schaufensters auf der Krämerbrücke begeistern können“, schreiben die Krämer und beschweren sich über die „Spiderman-App“, die durch den Vorfall auf das Schaufenster gezaubert wurde. „Dabei haben wir es lieber, wenn die Gäste beim Bummel über die Brücke den Durchblick behalten.“

Nun ermittelt die Polizei, denn die Diebe konnten noch vor deren Eintreffen mit ihren Fahrrädern fliehen. Es ist zu allem Übel nicht der erste derartige Vorfall in diesem Jahr auf der Krämerbrücke. „Ein Versuch im Januar bei den Kollegen nebenan im Schmuckatelier scheiterte wohl noch an einem zu kleinen Stein“, kommentieren die Münzhändler bei Facebook. „Gern sind wir für unsere Kunden tagsüber Ansprechpartner, da gibt es sogar eine kostenfreie Beratung. Die seltsame Auslegung ihrer Form der Corona-Hilfe für kleine Krämerläden teilen wir im Übrigen nicht. Wir bevorzugen Kunden, die ihre Ware mit Geld oder EC-Karte bezahlen. Oder wenn sie uns schon Steine im Tausch da lassen, dann wenigstens Edelsteine.“

Polizei Erfurt sucht Zeugen

Die Kripo sicherte am Tatort die Spuren. Ermittlungen wegen besonders schweren Falles des Diebstahls wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Erfurt entgegen. In Zukunft sollten Münz-Fans nach Ladenschluss dann doch lieber nicht so schwere Geschütze auffahren, denn „außerhalb unserer Öffnungszeiten empfehlen wir unseren eBay-Shop“, appellieren die Münzfachhändler abschließend.