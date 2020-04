Saalfeld. Mit Razzien in mehreren Thüringer Orten ist die Polizei am Dienstag gegen gewaltbereite Hooligans vorgegangen. Im Fokus stand vor allem eine Fangruppierung des FC Rot-Weiß Erfurt.

Drei Festnahmen bei Razzien in Thüringer Hooligan-Szene

In Thüringen hat es am Dienstag Durchsuchungen bei mehreren Anhängern der Hooligan-Szene gegeben. Dabei seien drei Personen festgenommen worden, informierte die Polizei. Nach mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fußballfans im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg in der Vergangenheit habe die Saalfelder Kriminalpolizei schon länger ermittelt.

Es seien mehrere Tatverdächtige identifiziert worden und bereits im Oktober 2019 erfolgten erste Durchsuchungen im Städtedreieck, in Erfurt, in Halle sowie in Frankfurt am Main- zudem wurde ein Gewaltstraftäter festgenommen.

An den gewalttätigen Auseinandersetzungen seien Personen aus einer Fangruppierung des FC Rot-Weiß Erfurt beteiligt gewesen. Diese Gruppierung mit dem Namen „Jungsturm“ werde der Hooliganszene des FC Rot-Weiß Erfurt zugerechnet. Die Mitglieder gelten für die Szenekundigen Beamten als Problemfans und seien zum Teil aktive Kampfsportler.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen werde davon ausgegangen, dass es sich bei der Gruppierung „Jungsturm“ um eine kriminelle Vereinigung handele, aus der heraus u. a. diverse Gewaltstraftaten verübt worden seien. So stießen die Ermittler darauf, dass einzelne Mitglieder der Gruppe auch an einem Übergriff auf Fußballfans des FC Carl Zeiss Jena am 27. Juni 2019 auf dem Hauptbahnhof in Gotha beteiligt waren.

Nach umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung durchsuchten Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie Sachsen-Anhalt mit Unterstützung des Landeskriminalamt Thüringen am heutigen Dienstag mehrere Objekte im Städtedreieck, in Erfurt, Sondershausen, im Ilm-Kreis sowie in Halle/Saale. Drei Mitglieder der Gruppierung seien festgenommen worden.

Die Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren seien an verschiedenen Gewaltstraftaten beteiligt gewesen, bei denen mehrere Personen teilweise schwer verletzt wurden, hieß es von der Polizei.

