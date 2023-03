Bei dem Brand in Zella Mehlis starb ein Bewohner.

Ein Todesopfer bei Brand in Zella-Mehlis

Zella-Mehlis. In Zella-Mehlis brach am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Ein Bewohner kam bei dem Brand ums Leben.

Bei einem Wohnhausbrand in Zella-Mehlis ist am Dienstag ein Bewohner ums Leben gekommen. Der Brand brach im Keller eines Mehrfamilienhauses aus. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlegen ist.

Ein weiterer Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt mussten sechs Wohnungen evakuiert werden. Die Feuerwehr ist derzeit mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Auch das in Rettungshubschrauber ist an der Einsatzstelle.

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Zu einem Großeinsatz wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr am Dienstag nach Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen alarmiert. Foto: News5 / Ittig / News5

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Hier kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Feldgasse zu einem Brand im Keller des Gebäudes. Foto: News5/Ittig

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlegen ist. Foto: News5/Ittig

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Ein weiterer Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Foto: News5/Ittig

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Insgesamt mussten sechs Wohnungen evakuiert werden. Foto: News5/Ittig

Person stirbt bei Kellerbrand in Zella-Mehlis Auch ein Rettungshubschrauber war an der Einsatzstelle. Foto: News5/Ittig

