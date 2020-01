Zum sechsten Mal haben Einbrecher in einem Einkaufsmarkt in Bad Langensalza zugeschlagen. (Symbolbild)

Bad Langensalza. 13 Kisten Bier und sechs Kästen Leergut haben Diebe aus einem Markt in Bad Langensalza gestohlen. Es ist der sechste Einbruch in kurzer Zeit.

Einbrecher stehlen Bier und Leergut aus Markt in Bad Langensalza

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen Bier und Leergut aus Markt in Bad Langensalza

Flüssige Beute machten Diebe bei einem Einbruch im Getränkelager des Einkaufmarktes im Lindenbühl in Bad Langensalza. 13 Kästen Bier und sechs Kästen Leergut stahlen der oder die Täter, wie Mitarbeiter des Marktes am Montagmorgen entdeckten. Wie die Polizei mitteilte, ist es bereits der sechste Einbruch in diesem Markt innerhalb kurzer Zeit.

Die Täter seien über den Zaun auf das Gelände gelangt. Die Polizei bittet unter Telefon 03603/ 8310 um Hinweise.