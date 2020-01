Erfurt. In Erfurt sind Unbekannte in ein Optikergeschäft in der Erfurter Altstadt eingebrochen und haben Brillen im Wert von 40.000 Euro gestohlen.

Einbruch bei Optiker in Erfurt: Brillen im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Brillen im Wert von 40.000 Euro haben unbekannte Einbrecher bei einem Optiker in Erfurt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellten Mitarbeiter am Dienstagmorgen den Einbruch in das Geschäft in der Erfurter Altstadt fest.

Fährtenhund im Einsatz

Gewaltsam waren die Täter in der Nacht zum Dienstag in das Geschäft eingebrochen. Sie durchwühlten die Optikerwerkstatt und ließen aus dem Verkaufsraum Brillen im Wert von 40.000 Euro mitgehen.

Ein Fährtenhund kam zum Einsatz, um den Fluchtweg der Täter zu bestimmen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

