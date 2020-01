Erfurter Polizisten mit Schusswaffe bedroht

Zwei junge Erfurter Polizisten mussten sich in der Silvesternacht innerhalb von Augenblicken entscheiden, ob sie zum Schutz des eigenen Lebens auf einen Menschen schießen sollen. Sie waren zu einer Adresse gerufen worden, an der ein Mann sich an einem fremden Auto zu schaffen machte. Als sie eintrafen und den Mann zur Rede stellen wollten, zückte dieser eine Pistole.

So beginnt eine wahre Begebenheit, die Erfurts Polizei-Chef Jürgen Loyen am Donnerstagabend im Ordnungsausschuss erzählte. Die beiden Polizisten brachten sich hinter einem Auto in Deckung und zogen ihre Dienstwaffen. Sie riefen dem Mann zu, die Pistole fallen zu lassen. Doch ignorierte der Angreifer mehrere Warnungen: Mit angelegter Pistole schritt er auf die Polizisten zu.

Jürgen Loyen hatte nicht etwa die Absicht, den Ausschuss mit etwas Tatort-Grusel aus dem Anekdoten-Kästchen aufzumuntern. Vielmehr sollte die Geschichte illustrieren, unter welchem Druck die Erfurter Polizisten stehen. Zunehmend unterbesetzt und permanent überlastet, werden sie immer häufiger selbst zum Ziel von Angriffen.

Betroffen seien nicht nur Polizisten, sagte Loyen. Feuerwehrleute würden angegangen. Rettungskräfte würden bedroht. Loyen verweist auf steigende Fallzahlen und geht von einem „sehr großen Dunkelfeld“ aus. „Die Ausübung der Staatsgewalt darf nicht infrage gestellt werden“, warnte er.

Der Vorgang aus der Silvesternacht ist in seinem extremen Ausmaß ein Einzelfall. Wie die Herabwürdigung von Polizisten in den Alltag eingezogen sei, machte Jürgen Loyen aber am Beispiel der „ACAB“-Graffiti fest, die in einer englischen Abkürzung „alle Polizisten“ als „Bastarde“ beschimpfen.

Für den Polizeichef drückt sich in den Graffiti eine „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ aus. „Sie müssen nur den Begriff Polizisten gegen Lehrer oder Kindergärtner austauschen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was die Graffiti aus Sicht der Polizisten bedeuten“, meinte er.

Besorgnis erregend sei vor allem, dass solche öffentlichen Beschimpfungen, die überall in der Stadt an Hauswänden zu finden sind, inzwischen gesellschaftlich akzeptiert oder zumindest toleriert zu sein scheinen. „Die Polizisten fragen sich, wo der Aufschrei bleibt“, erzählte Loyen – ein Aufschrei, der wohl mit Sicherheit erfolgen würde, wenn „Alle Lehrer sind Bastarde“ an die Häuser gesprüht würde.

Das Vorgehen gegen die illegalen Sprüher werde durch Gerichtsurteile erschwert. Auch wenn Täter nach ihren „Tags“ identifiziert werden könnten, einer Art Signatur, sei eine Verurteilung zumeist nur dann möglich, wenn die Sprüher auf frischer Tat erwischt würden. Im Falle der „ACAB“-Graffiti sei dies im Jahr 2018 lediglich zwei Mal gelungen. Es handelte sich in beiden Fällen um den selben Täter, der laut Loyen aus der Hooligan-Szene stammte.

In der Silvesternacht schossen die beiden jungen Polizisten nicht. Nach der dritten Warnung gab der Angreifer schließlich doch auf. Später stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war und es sich bei seiner Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte.

Innerhalb der Polizei sei viel über den Fall diskutiert worden, erzählte Jürgen Loyen. „In 90 Prozent der Fälle bundesweit wäre geschossen worden“, sagte er. „Und auch intern waren Kollegen der Meinung, dass das richtig gewesen wäre.“

Er selbst stellte im Gespräch mit den jungen Beamten die Beurteilung von richtig oder falsch hinten an. Sie sollten froh sein, dass sie nicht geschossen hätten, weil sie das Erlebnis ein Leben lang nicht losgeworden wären, sagte er den Polizisten.

Dem Ordnungsausschuss erzählte er, dass die Erfurter Polizei noch in der ersten Januarhälfte zwei ähnliche Fälle verzeichnete. Ein Polizist sei mit einem Messer angegriffen, ein anderer mit einem Messer bedroht worden. „Und nach solchem psychischen Druck müssen die Polizisten wieder ins Tagesgeschäft einsteigen“, sagte Jürgen Loyen.