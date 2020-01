In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Erfurt-Marbach einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Explosion war kilometerweit zu hören: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Nach den uns vorliegenden Informationen hörte eine Polizeistreife im Rieth in Erfurt am frühen Dienstagmorgen einen lauten Knall. Woher dieser kam, war in diesem Moment noch nicht klar. Erst durch Hinweise von Anwohnern wurde die Herkunft der Explosion bekannt.

Im Erfurter Ortsteil Marbach hatten Unbekannte in der Merseburger Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Womit die Täter den Automaten sprengten ist derzeit noch unklar.

Zigarettenautomat in Erfurt gesprengt Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Erfurt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Explosion war Kilometerweit zu hören. Foto: MARCUS SCHEIDEL / Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Die Unbekannten entnahmen aus dem völlig zerstörten Automaten mehrere Zigarettenschachteln und eine unbekannte Summe an Bargeld. Einige zurückgelassene und durch die Explosionswucht im Umfeld verstreute Geldmünzen, Geldscheine und Schachteln stellte die Polizei vor Ort sicher.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Marbach beobachtet haben, können sich mit der Polizei in Erfurt in Verbindung setzen.