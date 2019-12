Suhl. Bei einem Brand in Südthüringen hat die Feuerwehr zwei Tiere aus großer Not befreit.

Feuerwehr rettet Hunde bei Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ertönte der Rauchmelder aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Suhl. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte daraufhin ein aufmerksamer Nachbar die Rettungsleitstelle.

Als die Feuerwehr die Tür öffnete, drang bereits starker Qualm aus der Wohnung. In den verqualmten Räumen befanden sich zwei Hunde, die laut Polizei unverletzt gerettet werden konnten. Außer den Tieren befand sich niemand in der Wohnung.

Als Brandursache wurde ein Backblech auf einer Herdplatte in der Küche ausgemacht, das in Brand geraten war. Nachdem die Flammen gelöscht waren, musste die Wohnung gelüftet werden.

