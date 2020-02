Wie hier auf der B84 zwischen Bad Langensalza und Eisenach, sind Feuerwehrleute in ganz Thüringen seit zwei Tagen im Dauereinsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen.

Suhl. Seit zwei Tagen ist die Feuerwehr in Thüringen im Dauereinsatz, um die Schäden von Sturmtief „Sabine“ zu beseitigen. In Suhl wurden Einsatzkräfte von einem Mann angegriffen, dem die Aufräumarbeiten nicht schnell genug gingen.

Feuerwehrleute bei Beseitigung von Sturmschäden angegriffen

In Suhl stürzte am Montag auf Grund des Sturmtiefs „Sabine“ eine Tanne auf die Straße. Laut Polizei gab es an der Stelle weder für den Verkehr noch für Fußgänger ein Durchkommen und der Bereich wurde gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Schäden, doch ihre Arbeit ging einem wartenden Mann, der zu Fuß unterwegs war, offenbar nicht schnell genug.

Er habe zunächst ungehalten und äußerst aggressiv aufgrund der Wartezeit reagiert und schließlich sogar nach den Einsatzkräften geschlagen, hieß es am Dienstag von der Polizei. Die Polizei nahm sich letztlich der Sache an und fertigte eine Anzeige gegen den 26-jährigen Mann.

Sturmtief „Sabine“ in Thüringen: Gewitter und starke Böen - Stromausfälle - Dachziegel auf Straßen

Einsatzkräfte, egal ob Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr, sind im Einsatzfall da, um Personen zu helfen, sie zu retten oder Gefahren abzuwenden. „In einer solchen Ausnahmesituation, die in den vergangenen zwei Tagen herrschte, geben alle ihr Bestes, um auch mögliche Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken. Haben Sie Verständnis für deren Arbeit und seien Sie sich sicher - es passiert zu Ihrer Sicherheit“, warb die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl Julia Kohl um Verständnis.

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht "Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Noch nicht ganz ist Sabine am Sonntagabend in Thüringen angekommen, da fallen schon die ersten Bäume auf die Straßen. Foto: News5 Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Foto: Silvio Dietzel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Immer wieder mussten die Feuerwehren im Weimarer Land am Sonntagabend ausrücken, weil Sturmtief Sabine Bäume auf Straßen stürzen ließ. Zu Beginn war es den Feuerwehren noch möglich die Strecken wieder zu beräumen. Später am Abend, mit zunehmender Windstärke, war die Gefahr zu groß, dass während der Einsätze weitere Bäume umstürzen könnten. „Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte geht einfach vor“, unterstrich Kranichfelds Einsatzleiter Torsten Conrad die Entscheidung. „Wir haben vor Jahren schon mal einen Einsatz gehabt, bei dem weitere Bäume umgefallen waren und fast einen Kameraden erwischten“, so Conrad weiter. Gesperrt waren unter anderem die Strecken: Kranichfeld – Stausee Hohenfelden, München – Tonndorf und Kreisverkehr – Troistedt. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Das Aufräumen nach den ersten Ausläufern von Sturm Sabine beginnt auch im Weimarer Land. So kreischten bereits am Morgen, nachdem sich das Wetter etwas beruhig hatte, die Kettensägen in der Blankenhainer Innenstadt. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

