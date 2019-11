Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Meiningen ist am späten Dienstagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Bewohner im Umkreis von 800 Metern um den Fundort werden in Sicherheit gebracht. Foto: privat

Meiningen. In Meiningen wird am Mittwoch eine Fliegerbombe entschärft, die bei Bauarbeiten entdeckt worden war. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Evakuierung zusammengefasst.

Fliegerbombe in Meiningen: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Evakuierung

In Meiningen wird am Mittwoch eine Fliegerbombe entschärft. Sie war am Dienstagabend bei Bauarbeiten an einem Gleis in der Berliner Straße entdeckt worden. Der Umkreis in einem Radius von rund 500 Metern um den Fundort wird ab 9 Uhr evakuiert. Betroffen sind knapp 3000 Bürger.

Die Bombe werde über Nacht von Polizei und Sicherheitskräften bewacht, teilte eine Polizeisprecherin mit. Es gehe keine akute Gefahr von ihr aus. Betroffene Anwohner müssten damit rechnen, dass sie frühestens nach zehn Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Fragen zur Evakuierung

Darf man auf eigene Gefahr zuhause bleiben?

Nein. Es gibt eine ordnungsbehördliche Allgemeinverfügung, die besagt, dass die gesamte Sperrzone evakuiert werden muss.

Was muss ich bei der Evakuierung einpacken?

Bitte nehmen Sie wichtige persönliche Dokumente, wie zum Beispiel Personalausweis, Führerschein oder medizinische Dokumente mit. Auch wichtige Medikamente sollten unbedingt eingepackt werden. Denken Sie auch an Verpflegung oder Babynahrung.

Wie bekommt man mit, dass die Evakuierung aufgehoben ist? Wann kann man zurück in seine Wohnung?

Der Landkreis informiert auf seiner Webseite www.lra-sm.de, seinem Facebook-Kanal @LKSchmalkaldenMeiningen oder am Mittwoch ab 7 Uhr per Bürger-Telefon unter der Telefonnummer: 03693/485 -8211, -8312 und -8295. Auch die Medien (Radio, Fernsehen, Web-Angebote der Zeitungen) werden entsprechend informiert und werden über die Evakuierung berichten.

Wie wird sichergestellt, dass sich während der Evakuierung niemand in der Sperrzone aufhält?

Die Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutzeinheiten werden mit über 600 Kräften im Einsatz sein. Nach offiziellem Abschluss der Evakuierung wird noch einmal überprüft, ob auch wirklich niemand zurückbleibt.

Wo kann man hingehen, wenn man keine Familie/Freunde hat, bei denen man unterschlüpfen kann?

Es gibt zwei offizielle Anlaufpunkte/Räumlichkeiten, die ab 9 Uhr zur Verfügung stehen:

Multihalle, Moritz-Seebeck-Allee 6, 98617 Meiningen

Saal, Landratsamt Meiningen, Haus 3, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

Die Evakuierungszone mit einem Radius von etwa 500 Metern im Stadtgebiet Meiningen mit den drei Bus-Sammelplätzen. Foto: Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

Menschen, die nicht mobil sind, werden mit einem kostenlosen Busshuttle der Meininger Busbetriebe (MBB) ab 9 Uhr von folgenden Sammelplätzen aus in die Multihalle und den Saal im Landratsamt gefahren:

Bernhardstraße, Sächsischer Hof

Bushaltestelle Adelheidstraße

Bushaltestelle Rohrer Straße

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen als Lotsen an den Sammelplätzen bereit.

Was ist mit denjenigen, die in der Sperrzone eigentlich zur Arbeit müssen?

Ab 9 Uhr wird die Sperrzone evakuiert. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber.

Gibt es vor Ort Ansprechpartner?

Die Evakuierung wird durch mobile Einsatzkräfte abgesichert, welche auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Darf man sich den Anweisungen „auf eigene Gefahr“ widersetzen?

Nein. Den Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Ein Verbleib in der Sperrzone ist auch „auf eigene Gefahr“ verboten.

Ich bin nicht daheim, wenn die Evakuierung stattfindet. Wird meine Wohnungstür aufgebrochen?

Die Einsatzkräfte werden nach offiziellem Abschluss der Evakuierung noch einmal überprüfen, ob auch wirklich niemand zurückbleibt. Wird befürchtet, dass sich noch jemand in einer Wohnung aufhält, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Was mache ich mit meinem Haustier während der Evakuierung?

Haustiere können in entsprechenden Transportboxen auch im öffentlichen Nahverkehr und in den Sammelunterkünften kostenlos mitgenommen werden.

Wo kann man sich melden, wenn man bettlägerig ist oder bettlägerige Menschen in der Schutzzone kennt, die sich alleine nicht helfen können?

Bettlegerische und pflegebedürftige Menschen bzw. deren Angehörige können sich am Mittwoch ab 7 Uhr an unser Bürgertelefon unter folgenden Nummern wenden: 03693/485-8211, -8312, -8295.

Beim Anruf werden Daten wie Gesundheitszustand, Alter und Personenanzahl abgefragt.

Wie muss ich meine Wohnung hinterlassen?

Bitte schließen sie die Haustür und Fenster. Bitte schalten Sie das Licht aus und machen alle Kerzen aus. Niemand muss eigenverantwortlich Gas, Strom oder Wasser abstellen. Dieses wird nicht abgestellt während der Entschärfung.

Die Rollläden sollen bitte nicht heruntergelassen werden. Es könnte für die Evakuierungskräfte von Vorteil sein, einen Blick in die Fenster werfen zu können, um hilfsbedürftige oder nicht gehfähige Personen erkennen zu können.

Die Bewohner brauchen sich hinsichtlich des mutmaßlich dadurch vernachlässigten Einbruchsschutzes keine Sorgen machen, da die Einsatzkräfte während und nach den Evakuierungsmaßnahmen die Sperrzone intensiv bestreifen und absichern - und zwar auch gegen mutmaßliche Einbrecher.

Wie ist der Heimtransport von Schülern organisiert und welche Schulen haben geöffnet?

Während der Evakuierung ist der Schüler-Heimtransport nur eingeschränkt möglich. Jedoch ist die Betreuung der Schüler in den Schulen bis zum Ende der Evakuierung abgesichert. Ausnahme bilden die Schulen in der Sperrzone. Das Evangelische Gymnasium und die Ausweichschule in der Neu-Ulmer-Straße, in welcher derzeit die Regelschüler aus Bettenhausen untergebracht sind, sind geschlossen.

Der Heimtransport aus den anderen Schulen kann erst nach Beendigung der Evakuierung erfolgen. Eine Übersicht über die betroffenen Schulen:

Schulen mit einer Betreuungsmöglichkeit bis zum Ende der Evakuierung:

Grundschule Herpf im Henfling-Gymnasium Meiningen,

Grundschule und Regelschule Am Pulverrasen,

Grundschule Ludwig-Chronegk,

Grundschule Ludwig Bechstein und Regelschule Am Kiliansberg,

Henfling Gymnasium Meiningen,

BBZ Meiningen,

BS GUS Schulteil Meiningen,

Förderzentrum „Jean Paul“,

Förderzentrum Sprachen + Lernen,

Internat BBZ

VHS Klostergasse

Geschlossen sind am Mittwoch diese Schulen

Evangelisches Gymnasium Meiningen

Ausweichschule Neu-Ulmer Straße (Regelschule Bettenhausen)

An folgenden Schulen gibt es einen Schülertransport nach der 6. Stunde (Ausnahmen sind die Haltestellen im Sperrgebiet)

Grundschule Herpf - im Henfling-Gymnasium Meiningen

- Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr

- Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr Grundschule Ludwig Bechstein und Regelschule am Kiliansberg

- Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr

Henfling-Gymnasium in Meiningen

- Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr

- Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr Grundschule und Regelschule Am Pulverrasen

- Rücktransport in Richtung Dreißigacker ab 13.15 Uhr

- Rücktransport in Richtung Dreißigacker ab 13.15 Uhr Wichtig! Dies gilt nur für Schüler, die nicht in der Sperrzone wohnen, die Betreuung bis zum Ende der Evakuierungsmaßnahme in den Schulen ist gesichert.

Was ist beim Busverkehr zu beachten?

Die Meininger Stadtlinien 10, 11, 14, 17 und 18 der MBB fallen heute ersatzlos aus.

Um 9 Uhr sind die Sammeltransporte mit den Bussen der MBB von den benannten Sammelstellen planmäßig gestartet:

Bernhardstraße, Sächsischer Hof

Bushaltestelle Adelheidstraße

Bushaltestelle Rohrer Straße

Die Busse fahren die Sammelstellen an:

Multihalle, Moritz-Seebeck-Allee 6, 98617 Meiningen

Saal, Landratsamt Meiningen, Haus 3, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

Um den reibungslosen Verkehr der Busse und Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurde in der in Jerusalemer Straße in Meiningen ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Dieses gilt bis zur Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Evakuierung. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, auf individuelle Abholung und Transport im Bereich der Jerusalemer Straße zu verzichten und die Jerusalemer Straße zu meiden oder die oben genannten Sammeltransporte zu nutzen.

Fragen zur Entschärfung

Wie lange dauert die Entschärfung?

Der Kampfmittelräumdienst hat dafür mindestens eine Zeitspanne von circa einer Stunde vorgesehen. Die Entschärfung beginnt allerdings erst nach der vollständigen Evakuierung.

Wer nimmt die Entschärfung vor?

Spezialeinsatzkräfte von einem Kampfmittelräumdienst.

Wird die Bombe dann abtransportiert?

Die entschärfte Bombe wird abtransportiert.

Fragen zum Aufenthalt in den offiziellen Unterkünften

Muss man sich auf eine Übernachtung einstellen?

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Fliegerbombe im Laufe des Mittwochs entschärft werden kann.

Gibt es in der offiziellen Unterkunft etwas zu essen?

In den Sammelunterkünften wird es Verpflegung geben.

Für alle, die spezielle Nahrung (Babynahrung oder ähnliches) benötigen: Packen Sie bitte Verpflegung ein. Der Aufenthalt in den offiziellen Unterkünften wird über mehrere Stunden andauern.

Wie werden die informiert, die keinen Zugang zu Internet/Social Media haben?

Alle Medien werden laufend informiert und von dem Landkreis auf dem Laufenden gehalten (Radio, Fernsehen und Zeitung). Auch Lautsprecherdurchsagen vor Ort wird es geben.

Wie bekommt man mit, dass die Evakuierung aufgehoben ist?

Der Landkreis informiert auf seiner Webseite www.lra-sm.de, dem landkreiseigenen Facebook-Kanal @LKSchmalkaldenMeiningen und in Abstimmung mit den Einsatzkräften.

Fragen zum Verkehr, Strom und Gas in der Stadt

Was ist mit dem Hauptbahnhof, fahren die Züge?

Der Hauptbahnhof liegt im Zentrum der Evakuierungszone und ist ohnehin wegen Bauarbeiten gesperrt. Verlegt wird aufgrund der Evakuierung die Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr der Südthüringen-Bahn. Die Busse verkehren am Mittwoch ab 9 Uhr ab Lindenallee.

Was passiert mit den Busverbindungen?

Die Stadtlinien 10, 11, 14, 17 und 18 der MBB fallen am Mittwoch ersatzlos aus.

Werden Wasser, Strom und Gas abgeschaltet?

Die Wasser-, Strom- und Gasversorgung wird in und außerhalb der Sperrzone aufrechterhalten.

Sonstige Fragen

Welche Einsatzkräfte sind denn im Einsatz?

Da es sich um eine außergewöhnliche Lage handelt, sind alle verfügbaren Kräfte im Einsatz, wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DRK und weitere Hilfsorganisationen.

Was ist, wenn man am Rande der Schutzzone wohnt und gemäß der Lagekarte gerade nicht mehr betroffen ist? Aus Vorsicht trotzdem nicht zuhause sein?

Die Evakuierungszone wurde eng mit den Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes festgelegt. Auch bei Wohnort am Rand der Schutzzone empfiehlt der Landkreis, zu Verwandten und Freunden zu gehen.

